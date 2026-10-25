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DESESPERO

Adolescente desaparecido: vídeo mostra resgate do tio em Rifaina

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Vídeo registrou momento em que tio de adolescente foi resgatado no Rio Grande
Vídeo registrou momento em que tio de adolescente foi resgatado no Rio Grande

Um vídeo mostra o momento em que o tio do adolescente de 14 anos desaparecido no Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG), é resgatado por pescadores e funcionários de um bar flutuante. O salvamento ocorreu na tarde de sexta-feira, 23, após um acidente com uma moto aquática nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

O gerente do bar, André Santana, contou que trabalhava na reforma do estacionamento flutuante com o proprietário, Luiz Ricardo, quando ouviu pedidos de socorro. Os dois pegaram uma canoa e foram até o local para ajudar o homem.

“Quando a gente chegou lá, o tio do menino já não conseguia nem levantar a mão para pedir socorro. Ele estava quase desacordado já”, relatou André.

Segundo o gerente, o homem estava bastante debilitado e chegou a afundar três vezes antes de ser alcançado pela equipe.

“Quando a gente pegou o colete e jogou para ele, eu fui no jet, peguei o jet do acidente e a gente começou as buscas já. Eu no jet e o meu patrão na canoa”, contou.

Após retirar o homem da água, os dois começaram a procurar o adolescente, mas não conseguiram localizá-lo. André também destacou a rapidez com que os socorristas chegaram ao local.

“Na hora que aconteceu o acidente, eu liguei para o pessoal de resgate. Era muito rápido. Uma coisa de dez minutos ele estava lá”, afirmou.

Buscas chegam ao terceiro dia

O adolescente, morador de Ribeirão Preto, desapareceu depois de cair na água durante o acidente com a moto aquática. Ele estava com o tio, que também caiu no rio, mas foi resgatado. Segundo a Defesa Civil de Rifaina, nenhum dos dois usava colete salva-vidas.

As buscas pelo jovem chegaram ao terceiro dia neste domingo, 25, com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento (MG), salva-vidas, GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina e outros profissionais.

Os trabalhos ocorrem na região próxima à Usina Hidrelétrica de Jaguara e enfrentam dificuldades devido à profundidade do trecho, à correnteza e às condições climáticas.

No sábado, 24, uma canoa utilizada pelos bombeiros chegou a afundar durante as operações. Os demais socorristas ajudaram a equipe, e ninguém ficou ferido. As buscas pelo adolescente continuam.

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