Um vídeo mostra o momento em que o tio do adolescente de 14 anos desaparecido no Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG), é resgatado por pescadores e funcionários de um bar flutuante. O salvamento ocorreu na tarde de sexta-feira, 23, após um acidente com uma moto aquática nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
O gerente do bar, André Santana, contou que trabalhava na reforma do estacionamento flutuante com o proprietário, Luiz Ricardo, quando ouviu pedidos de socorro. Os dois pegaram uma canoa e foram até o local para ajudar o homem.
“Quando a gente chegou lá, o tio do menino já não conseguia nem levantar a mão para pedir socorro. Ele estava quase desacordado já”, relatou André.
Segundo o gerente, o homem estava bastante debilitado e chegou a afundar três vezes antes de ser alcançado pela equipe.
“Quando a gente pegou o colete e jogou para ele, eu fui no jet, peguei o jet do acidente e a gente começou as buscas já. Eu no jet e o meu patrão na canoa”, contou.
Após retirar o homem da água, os dois começaram a procurar o adolescente, mas não conseguiram localizá-lo. André também destacou a rapidez com que os socorristas chegaram ao local.
“Na hora que aconteceu o acidente, eu liguei para o pessoal de resgate. Era muito rápido. Uma coisa de dez minutos ele estava lá”, afirmou.
Buscas chegam ao terceiro dia
O adolescente, morador de Ribeirão Preto, desapareceu depois de cair na água durante o acidente com a moto aquática. Ele estava com o tio, que também caiu no rio, mas foi resgatado. Segundo a Defesa Civil de Rifaina, nenhum dos dois usava colete salva-vidas.
As buscas pelo jovem chegaram ao terceiro dia neste domingo, 25, com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento (MG), salva-vidas, GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina e outros profissionais.
Os trabalhos ocorrem na região próxima à Usina Hidrelétrica de Jaguara e enfrentam dificuldades devido à profundidade do trecho, à correnteza e às condições climáticas.
No sábado, 24, uma canoa utilizada pelos bombeiros chegou a afundar durante as operações. Os demais socorristas ajudaram a equipe, e ninguém ficou ferido. As buscas pelo adolescente continuam.
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