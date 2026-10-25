Um vídeo mostra o momento em que o tio do adolescente de 14 anos desaparecido no Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG), é resgatado por pescadores e funcionários de um bar flutuante. O salvamento ocorreu na tarde de sexta-feira, 23, após um acidente com uma moto aquática nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

O gerente do bar, André Santana, contou que trabalhava na reforma do estacionamento flutuante com o proprietário, Luiz Ricardo, quando ouviu pedidos de socorro. Os dois pegaram uma canoa e foram até o local para ajudar o homem.

“Quando a gente chegou lá, o tio do menino já não conseguia nem levantar a mão para pedir socorro. Ele estava quase desacordado já”, relatou André.