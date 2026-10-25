As eleições começaram neste domingo, 25, em todo Brasil. E em Franca, ao todo, 241.708 eleitores estão aptos a votar no município, distribuídos em 73 locais de votação, com 730 seções eleitorais. A cidade conta com duas zonas eleitorais, responsáveis pela organização da votação.

A 46ª Zona Eleitoral reúne 119.245 eleitores, distribuídos em 41 locais de votação e 351 seções. O maior colégio eleitoral dessa zona é a Escola Estadual Torquato Caleiro, com aproximadamente 8 mil eleitores.

Já a 291ª Zona Eleitoral concentra 122.463 eleitores, em 32 locais de votação e 379 seções. O maior local de votação é o Escola Estadual David Carneiro Ewbank (Cede), com cerca de 6.370 eleitores.