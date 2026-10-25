As eleições começaram neste domingo, 25, em todo Brasil. E em Franca, ao todo, 241.708 eleitores estão aptos a votar no município, distribuídos em 73 locais de votação, com 730 seções eleitorais. A cidade conta com duas zonas eleitorais, responsáveis pela organização da votação.
A 46ª Zona Eleitoral reúne 119.245 eleitores, distribuídos em 41 locais de votação e 351 seções. O maior colégio eleitoral dessa zona é a Escola Estadual Torquato Caleiro, com aproximadamente 8 mil eleitores.
Já a 291ª Zona Eleitoral concentra 122.463 eleitores, em 32 locais de votação e 379 seções. O maior local de votação é o Escola Estadual David Carneiro Ewbank (Cede), com cerca de 6.370 eleitores.
Como foi o primeiro turno em Franca
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência da República mais votado em Franca, com 108.462 votos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 54.199 votos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Dos 241.902 eleitores aptos registrados para aquela votação, 51.977 não compareceram às urnas, o equivalente a uma abstenção de 21,49%.
Perfil do eleitorado
As mulheres representam a maioria do eleitorado de Franca. São 129.892 eleitoras, o equivalente a 53,74% do total. Os homens somam 111.687, ou 46,21%. Outros 129 eleitores não informaram o gênero.
A maior parte dos eleitores tem entre 35 e 44 anos. São 23.024 pessoas na faixa de 35 a 39 anos e 22.991 entre 40 e 44 anos.
Em relação à escolaridade, o maior grupo é formado por pessoas com ensino médio completo: 75.775 eleitores, o equivalente a 31,35% do total.
A cidade também tem 2.992 eleitores com deficiência. Desse grupo, 1.135 declararam deficiência relacionada à locomoção e 451, deficiência visual.
Serviço:
Votação em Franca
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Eleitorado apto: 241.708
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Zonas eleitorais: 2
Locais de votação: 73
Seções eleitorais: 730
Eleitores com biometria: 201.408 (83,33%)
Eleitores sem biometria: 40.300 (16,67%)
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