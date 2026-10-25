O Corpo de Bombeiros de Sacramento (MG), Salva Vidas e GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, encerraram no começo da noite deste sábado, 24, o segundo dia de buscas pelo adolescente de 14 anos, morador de Ribeirão Preto, que desapareceu após cair no Rio Grande durante um acidente com uma moto aquática. As equipes atuaram durante todo o dia na região próxima à Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Os trabalhos foram realizados em meio à chuva intensa, que dificultou as operações de resgate. Mergulhadores profissionais auxiliaram nas buscas. Durante as buscas, uma canoa utilizada pelos bombeiros chegou a afundar, mas os outros socorristas que estavam no local conseguiram ajudar a equipe. Ninguém ficou ferido.

O adolescente desapareceu na tarde de sexta-feira, 23, quando estava com o tio em uma moto aquática. Os dois caíram na água, na margem mineira do Rio Grande. O tio foi resgatado por pescadores, mas o jovem afundou e não foi mais visto.