Com discursos em defesa dos direitos dos trabalhadores e da continuidade do governo federal, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram na manhã deste sábado, 24, em frente à Concha Acústica, no Centro de Franca. Os participantes seguiram pela rua Voluntários da Franca, no Calçadão, em mobilização realizada na véspera do segundo turno das eleições presidenciais.
A mobilização contou com a participação dos vereadores Gilson Pelizaro (PT) e Marília Martins (Psol), que acompanharam os apoiadores durante o evento.
Durante o ato, Pelizaro discursou em defesa da reeleição de Lula e destacou pautas relacionadas aos direitos dos trabalhadores, especialmente da categoria dos sapateiros, tradicional em Franca.
“Amanhã é dia 25. Além da gente fazer história com a eleição do presidente Lula, amanhã é dia de São Crispim. Dia dos sapateiros. Nós vamos dar um grande presente para a categoria dos sapateiros: a manutenção dos direitos", afirmou o vereador.
Pelizaro também citou investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura ao defender a continuidade do governo Lula.
“Agora são mais de R$ 120 milhões de investimentos. Policlínica, UBS, creche, obras de infraestrutura, escola de período integral. É assim que faz a diferença, dando direito às pessoas”, declarou.
O ato ocorreu um dia antes da votação que definirá o próximo presidente da República. Nesta semana, na terça-feira, 20, apoiadores de Lula também realizaram uma manifestação na avenida Presidente Vargas, em Franca.
Na ocasião, o grupo percorreu a avenida com bandeiras e roupas predominantemente vermelhas. A mobilização contou com um caminhão de som, de onde foram realizados discursos, e reuniu participantes de diferentes gerações, incluindo estudantes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.