Com discursos em defesa dos direitos dos trabalhadores e da continuidade do governo federal, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram na manhã deste sábado, 24, em frente à Concha Acústica, no Centro de Franca. Os participantes seguiram pela rua Voluntários da Franca, no Calçadão, em mobilização realizada na véspera do segundo turno das eleições presidenciais.

A mobilização contou com a participação dos vereadores Gilson Pelizaro (PT) e Marília Martins (Psol), que acompanharam os apoiadores durante o evento.

Durante o ato, Pelizaro discursou em defesa da reeleição de Lula e destacou pautas relacionadas aos direitos dos trabalhadores, especialmente da categoria dos sapateiros, tradicional em Franca.