Apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro (PL) realizaram uma manifestação na tarde deste sábado, 24, em Franca, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. O ato começou por volta das 17h30, em frente ao Parque Fernando Costa, e reuniu participantes em um bolsão de estacionamento na avenida Doutor Flávio Rocha.
A manifestação contou com um trio elétrico, que reproduziu músicas de apoio ao candidato. Vários apoiadores se concentraram em frente ao veículo durante a mobilização.
Entre os participantes, estavam os vereadores Leandro Patriota e Walker Bombeiro, ambos do PL, que acompanharam o ato.
Horas antes da manifestação, Leandro Patriota publicou um vídeo nas redes sociais em que declarou apoio a Flávio Bolsonaro e afirmou que pretende cobrar do candidato melhorias para a saúde pública de Franca, caso ele seja eleito presidente.
“Presidente Flávio, essa população de Franca vai me colocar como porta-voz pra poder cobrar todas as suas promessas que você fez na área da saúde. E a tabela SUS nacional que você vai melhorar, a gente vai cobrar”, afirmou o vereador.
No vídeo, Patriota também disse que pretende ir a Brasília para cobrar recursos e melhorias para o município.
“Eu estarei indo até Brasília pra poder cobrar essas melhorias aqui pra nossa cidade”, declarou.
A manifestação ocorreu na véspera da votação que definirá o próximo presidente da República. Na sexta-feira, 23, apoiadores de Flávio Bolsonaro também se reuniram na avenida Presidente Vargas, em frente à Prefeitura de Franca.
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