24 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES

Apoiadores de Flávio se reúnem em Franca às vésperas das Eleições

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Apoiadores de Flávio Bolsonaro se reuniram em frente ao Parque Fernando Costa
Apoiadores de Flávio Bolsonaro se reuniram em frente ao Parque Fernando Costa

Apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro (PL) realizaram uma manifestação na tarde deste sábado, 24, em Franca, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. O ato começou por volta das 17h30, em frente ao Parque Fernando Costa, e reuniu participantes em um bolsão de estacionamento na avenida Doutor Flávio Rocha.

A manifestação contou com um trio elétrico, que reproduziu músicas de apoio ao candidato. Vários apoiadores se concentraram em frente ao veículo durante a mobilização.

Entre os participantes, estavam os vereadores Leandro Patriota e Walker Bombeiro, ambos do PL, que acompanharam o ato.

Horas antes da manifestação, Leandro Patriota publicou um vídeo nas redes sociais em que declarou apoio a Flávio Bolsonaro e afirmou que pretende cobrar do candidato melhorias para a saúde pública de Franca, caso ele seja eleito presidente.

“Presidente Flávio, essa população de Franca vai me colocar como porta-voz pra poder cobrar todas as suas promessas que você fez na área da saúde. E a tabela SUS nacional que você vai melhorar, a gente vai cobrar”, afirmou o vereador.

No vídeo, Patriota também disse que pretende ir a Brasília para cobrar recursos e melhorias para o município.

“Eu estarei indo até Brasília pra poder cobrar essas melhorias aqui pra nossa cidade”, declarou.

A manifestação ocorreu na véspera da votação que definirá o próximo presidente da República. Na sexta-feira, 23, apoiadores de Flávio Bolsonaro também se reuniram na avenida Presidente Vargas, em frente à Prefeitura de Franca.

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