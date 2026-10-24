Apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro (PL) realizaram uma manifestação na tarde deste sábado, 24, em Franca, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. O ato começou por volta das 17h30, em frente ao Parque Fernando Costa, e reuniu participantes em um bolsão de estacionamento na avenida Doutor Flávio Rocha.

A manifestação contou com um trio elétrico, que reproduziu músicas de apoio ao candidato. Vários apoiadores se concentraram em frente ao veículo durante a mobilização.

Entre os participantes, estavam os vereadores Leandro Patriota e Walker Bombeiro, ambos do PL, que acompanharam o ato.