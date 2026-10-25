Você sabe o número do seu candidato. Sabe o que ele disse no debate, o que o adversário respondeu e até qual parente precisa receber aquele vídeo no grupo da família. Mas sabe quantos anos de contribuição o INSS reconhece em seu nome?

Neste domingo, 25 de outubro, segundo turno das eleições de 2026, essa pergunta pode parecer fora de hora. Eu acho que ela nunca esteve tão dentro do assunto.

Enquanto a campanha brasileira mobiliza tanta energia para a disputa entre candidatos, as manifestações que tomaram ruas da Europa nas últimas semanas trazem uma preocupação que deveria nos interessar: que condições de vida os jovens terão pela frente?