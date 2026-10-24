Veja o obituário desta sábado, 24, em Franca:
Nome: João Batista Magerni
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria das Graças Batista Teodoro
Idade: 78 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10 (25/10/2026, das 6h às 10h)
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
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