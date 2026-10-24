Veja o obituário desta sábado, 24, em Franca:

Nome: João Batista Magerni

Idade: 67 anos

Local do velório: São Vicente, Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria das Graças Batista Teodoro

Idade: 78 anos

Local do velório: São Vicente, Sala 10 (25/10/2026, das 6h às 10h)

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h