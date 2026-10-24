24 de outubro de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Câmera flagra batida entre carros na Presidente Vargas, em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Batida aconteceu na avenida Presidente Vargas, em Franca
Batida aconteceu na avenida Presidente Vargas, em Franca

Um acidente de trânsito entre dois carros foi flagrado por uma câmera de segurança na tarde de sexta-feira, 23, no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Felisbino de Lima, na Vila Aparecida, em Franca.

Nas imagens, é possível ver o momento que o Jeep Renegade está parado para atravessar a avenida. O motorista acelera e não percebe o Ford Fiesta que seguia no sentido bairro ao Centro. 

O motorista do Fiesta não conseguiu desviar e bateu na lateral do Renegade. Com o impacto, o Renegade rodou. No Fiesta estavam dois idosos e a filha deles. Com o impacto, uma mulher de 68 anos ficou em estado de choque e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. 

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