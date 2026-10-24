Um acidente de trânsito entre dois carros foi flagrado por uma câmera de segurança na tarde de sexta-feira, 23, no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Felisbino de Lima, na Vila Aparecida, em Franca.

Nas imagens, é possível ver o momento que o Jeep Renegade está parado para atravessar a avenida. O motorista acelera e não percebe o Ford Fiesta que seguia no sentido bairro ao Centro.

O motorista do Fiesta não conseguiu desviar e bateu na lateral do Renegade. Com o impacto, o Renegade rodou. No Fiesta estavam dois idosos e a filha deles. Com o impacto, uma mulher de 68 anos ficou em estado de choque e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.