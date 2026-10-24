As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste domingo, 25, começaram a ser levadas aos locais de votação de Franca na tarde deste sábado, 24. O transporte começou às 13h, após uma mobilização de servidores e assistentes da Justiça Eleitoral.
Segundo Marcelo Queiroz, chefe da 46ª Zona Eleitoral, mais de 40 profissionais participam da preparação. As urnas estão sendo transportadas sob escolta da Polícia Militar e passarão a noite nas escolas, com policiais responsáveis pela segurança durante a noite.
A expectativa da Justiça Eleitoral é de que a votação ocorra com menos filas neste segundo turno, já que os eleitores escolherão apenas o próximo presidente da República.
“Como a gente tem essa experiência já em outras eleições, o primeiro turno sempre é mais complexo. No segundo, por conta de abstenções e por conta também do eleitorado ir bem mais cedo para a urna eletrônica fazer o registro do seu voto, a gente espera que não haja fila nenhuma”, afirmou Queiroz.
A votação começa às 8h e termina às 17h. O chefe do cartório também orientou os eleitores a respeitarem as regras eleitorais, especialmente a proibição de boca de urna.
“Que o eleitorado também tenha todo cuidado com a boca de urna. Vá para a seção eleitoral em silêncio, manifeste-se em silêncio para você não incorrer nesse crime eleitoral”, alertou.
Após o encerramento da votação, as informações serão encaminhadas para a apuração dos resultados.
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