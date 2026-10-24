As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste domingo, 25, começaram a ser levadas aos locais de votação de Franca na tarde deste sábado, 24. O transporte começou às 13h, após uma mobilização de servidores e assistentes da Justiça Eleitoral.

Segundo Marcelo Queiroz, chefe da 46ª Zona Eleitoral, mais de 40 profissionais participam da preparação. As urnas estão sendo transportadas sob escolta da Polícia Militar e passarão a noite nas escolas, com policiais responsáveis pela segurança durante a noite.

A expectativa da Justiça Eleitoral é de que a votação ocorra com menos filas neste segundo turno, já que os eleitores escolherão apenas o próximo presidente da República.