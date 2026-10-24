Nicolas Gomes da Silva, de 19 anos, morreu na sexta-feira, 23, em Franca. O jovem foi encontrado sem vida na casa onde morava, no Parque Vicente Leporace, zona norte da cidade. As causas da morte não foram informadas.

Nicolas trabalhava no Hospital Estadual de Franca Dom Diógenes Silva Matthes e, segundo as informações divulgadas, cumpriu normalmente a jornada de trabalho na sexta-feira.

Velório e sepultamento

De acordo com comunicado da funerária, o velório será realizado neste sábado, 24, a partir das 13h30, na sala 4 do Velório São Vicente, em Franca.