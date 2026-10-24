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DESPEDIDA

Nicolas Gomes da Silva, de 19 anos, morre em casa em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Nicolas Gomes da Silva tinha 19 anos
Nicolas Gomes da Silva tinha 19 anos

Nicolas Gomes da Silva, de 19 anos, morreu na sexta-feira, 23, em Franca. O jovem foi encontrado sem vida na casa onde morava, no Parque Vicente Leporace, zona norte da cidade. As causas da morte não foram informadas.

Nicolas trabalhava no Hospital Estadual de Franca Dom Diógenes Silva Matthes e, segundo as informações divulgadas, cumpriu normalmente a jornada de trabalho na sexta-feira.

Velório e sepultamento

De acordo com comunicado da funerária, o velório será realizado neste sábado, 24, a partir das 13h30, na sala 4 do Velório São Vicente, em Franca.

O sepultamento está previsto para as 15h45, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

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