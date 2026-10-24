Adilson Francisco dos Santos, de 60 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 23, após uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Felipe Calixto, que liga Franca a Ribeirão Corrente. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 8. Adilson estava indo a uma missa quando a batida aconteceu.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos envolvidos eram um Volkswagen Gol e um Fiat Palio. As circunstâncias da batida ainda serão investigadas.
Adilson, que dirigia o Gol, morreu no local. O motorista do Palio, que voltava ao sítio onde mora, em Ribeirão Corrente, ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Franca.
A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência e o trabalho da perícia. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para espalhar serragem na pista após o derramamento de óleo dos veículos.
Durante a interdição, os motoristas foram orientados a utilizar a rodovia Nelson Nogueira como rota alternativa.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.
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