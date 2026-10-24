O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), promoveu troca no comando da Secretaria de Finanças. O Diário Oficial do Município deste sábado, 24, traz a exoneração, a pedido, de Raquel Regina Pereira e a nomeação de Neide Aparecida Souza Lopes.

As duas são servidoras de carreira e já comandaram a pasta em gestões anteriores do próprio prefeito.

Neide Lopes é bacharel em Ciências Contábeis pelo Uni-Facef, atua há 25 anos no serviço público municipal e foi secretária de Finanças na primeira gestão de Alexandre Ferreira, de 2013 a 2016.