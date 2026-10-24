O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), promoveu troca no comando da Secretaria de Finanças. O Diário Oficial do Município deste sábado, 24, traz a exoneração, a pedido, de Raquel Regina Pereira e a nomeação de Neide Aparecida Souza Lopes.
As duas são servidoras de carreira e já comandaram a pasta em gestões anteriores do próprio prefeito.
Neide Lopes é bacharel em Ciências Contábeis pelo Uni-Facef, atua há 25 anos no serviço público municipal e foi secretária de Finanças na primeira gestão de Alexandre Ferreira, de 2013 a 2016.
Raquel Pereira tem 33 anos de carreira na Prefeitura, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e comandou a pasta na segunda gestão de Alexandre, de 2021 a 2024, permanecendo no cargo após a reeleição do prefeito para a terceira gestão, até este sábado.
A mudança é a quinta no primeiro escalão no terceiro mandato de Alexandre Ferreira. Antes, deixaram o governo Gislaine Liporoni e Óiter Marques, da Secretaria de Ação Social, o coronel Marcus Alexandre Moraes de Araújo, da Secretaria de Segurança, e Márcia Gatti, da Secretaria de Educação. A pasta de Ação Social passou por duas trocas no atual mandato, com a nomeação de Ariela Silva Salgado para o lugar de Óiter.
A Prefeitura de Franca informou que a servidora de carreira Raquel Pereira seguirá contribuindo com a Administração Municipal em busca de resultados cada vez mais eficientes para a população.
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