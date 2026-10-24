A contagem regressiva para a Resenha Franca 2026 está chegando ao fim. Neste sábado, 24, o evento reúne artistas de Franca e região em uma programação que valoriza os talentos musicais locais e aposta em diferentes estilos para movimentar o cenário de entretenimento da cidade. A festa começa às 15h, no Viola Mix, com uma edição especial no formato Sunset.

Realizada pelo quarto ano consecutivo, a Resenha Franca mantém a proposta de abrir espaço para artistas que conquistam o público e ajudam a fortalecer a cena musical regional. Neste ano, a programação reúne Samba do Rosa, Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Matheus Neves, além dos DJs Vecnna e Lipeh.

Para o organizador Hevertom Talles, valorizar os profissionais da música da cidade e da região é parte importante da identidade do evento.

“Franca e região têm muitos talentos que merecem reconhecimento e oportunidades para mostrar seu trabalho. A Resenha também nasceu com esse propósito: reunir o público, valorizar nossos artistas e fortalecer o entretenimento regional. Chegar à quarta edição é uma satisfação enorme e mostra que estamos construindo uma história junto com esses profissionais e com quem acompanha o evento”, afirma.

Entre os destaques da programação está a estreia do grupo Samba do Rosa na Resenha Franca. A diversidade de atrações permite reunir diferentes públicos em uma experiência que começa durante a tarde e segue até a madrugada.

Estrutura coberta

O evento será realizado em espaço coberto, oferecendo mais conforto ao público durante as apresentações. A estrutura também contará com estacionamento oficial e diferentes opções de setores.

O Bistrô, com espaço para até quatro pessoas, banquetas e visão privilegiada do palco, está com lote extra liberado. O evento também conta com a Área Premium e o Lounge, destinado a grupos de até dez pessoas e com consumação no bar do evento.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma OTicket e no ponto de venda oficial Fioringressos.

Serviço

Resenha Franca – Edição Sunset 2026

Data: sábado, 24 de outubro de 2026

Horário: a partir das 15h

Local: Viola Mix

Endereço: Avenida das Seringueiras, 903, Residencial Amazonas, Franca (SP)

Atrações: Samba do Rosa, Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Matheus Neves, Vecnna DJ e DJ Lipeh

Ingressos: OTicket e no ponto de venda oficial Fioringressos.