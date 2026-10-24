O adolescente de 14 anos que desapareceu após um acidente com uma moto aquática no Rio Grande entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG) ainda não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros de Sacramento já iniciou, neste sábado, 24, o segundo dia de buscas pelo garoto, que caiu na água na tarde de sexta-feira, 23, na margem mineira do rio. A Marinha do Brasil também acompanha às buscas.

Segundo informações da Defesa Civil de Rifaina, o adolescente estava com o tio quando os dois caíram na água. Nenhum dos dois usava colete salva-vidas no momento do acidente.

Durante a queda, o adolescente chegou a segurar o tio, mas não conseguiu se manter e acabou afundando. O homem foi resgatado por pescadores que estavam nas proximidades.