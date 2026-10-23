Um motorista morreu e outro ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre dois carros na noite desta sexta-feira, 23, na rodovia Felipe Calixto, que liga Franca a Ribeirão Corrente. O acidente envolveu um Volkswagen Gol e um Fiat Palio, e as circunstâncias da batida serão investigadas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos bateram de frente por motivos ainda desconhecidos. O motorista do Gol, com placas de Ribeirão Corrente, morreu no local.

Já o condutor do Palio foi socorrido por uma Unidade de Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Franca com ferimentos graves.