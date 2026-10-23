Um motorista morreu e outro ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre dois carros na noite desta sexta-feira, 23, na rodovia Felipe Calixto, que liga Franca a Ribeirão Corrente. O acidente envolveu um Volkswagen Gol e um Fiat Palio, e as circunstâncias da batida serão investigadas.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos bateram de frente por motivos ainda desconhecidos. O motorista do Gol, com placas de Ribeirão Corrente, morreu no local.
Já o condutor do Palio foi socorrido por uma Unidade de Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Franca com ferimentos graves.
Segundo testemunhas, o Gol seguia no sentido Franca, enquanto o Palio trafegava na direção de Ribeirão Corrente.
Rodovia foi interditada
A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência e o trabalho da perícia. O Corpo de Bombeiros também atuou no local para espalhar serragem sobre o asfalto após o derramamento de óleo dos veículos, com o objetivo de evitar novos acidentes.
Durante a interdição, a Polícia Militar Rodoviária orientou os motoristas a utilizarem a rodovia Nelson Nogueira como rota alternativa. O trecho estava sinalizado com cones enquanto as equipes aguardavam a chegada da perícia da Polícia Científica.
As circunstâncias da colisão serão investigadas.
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