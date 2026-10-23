Um adolescente de 14 anos está desaparecido após um acidente com uma moto aquática no Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina, na tarde desta sexta-feira, 23. Ele estava com o tio quando os dois caíram na água, na margem mineira do rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Sacramento, o tio foi resgatado por pescadores que estavam nas proximidades. O adolescente, porém, afundou e não foi mais visto.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e salva-vidas de Rifaina participam das buscas, com apoio de agentes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal.