Um adolescente de 14 anos está desaparecido após um acidente com uma moto aquática no Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina, na tarde desta sexta-feira, 23. Ele estava com o tio quando os dois caíram na água, na margem mineira do rio.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Sacramento, o tio foi resgatado por pescadores que estavam nas proximidades. O adolescente, porém, afundou e não foi mais visto.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e salva-vidas de Rifaina participam das buscas, com apoio de agentes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal.
Mergulhadores utilizam equipamentos com cilindros para tentar localizar o jovem. A grande profundidade do trecho dificulta os trabalhos.
As causas do acidente ainda serão esclarecidas. Até a última atualização, as buscas continuavam.
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