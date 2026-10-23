23 de outubro de 2026
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SACRAMENTO-RIFAINA

Adolescente de 14 anos desaparece após acidente com moto aquática

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Buscas por adolescente desaparecido no Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina
Buscas por adolescente desaparecido no Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina

Um adolescente de 14 anos está desaparecido após um acidente com uma moto aquática no Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina, na tarde desta sexta-feira, 23. Ele estava com o tio quando os dois caíram na água, na margem mineira do rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Sacramento, o tio foi resgatado por pescadores que estavam nas proximidades. O adolescente, porém, afundou e não foi mais visto.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e salva-vidas de Rifaina participam das buscas, com apoio de agentes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal.

Mergulhadores utilizam equipamentos com cilindros para tentar localizar o jovem. A grande profundidade do trecho dificulta os trabalhos.

As causas do acidente ainda serão esclarecidas. Até a última atualização, as buscas continuavam.

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