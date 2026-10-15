Franca corre o risco de ficar sem iluminação de Natal neste ano devido às dificuldades para contratar a empresa responsável pela decoração. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) admitiu a possibilidade nesta sexta-feira, 23, durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora. Segundo ele, 15 empresas já foram inabilitadas no processo licitatório, que teve a participação de 21 concorrentes.

O prefeito afirmou que a Prefeitura pretende seguir com a análise das empresas restantes, mas reconheceu que, caso nenhuma atenda às exigências do edital, será necessário abrir uma nova licitação. A decoração está prevista para ser instalada nas praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca, com início do funcionamento programado para 28 de novembro.

“Não está descartado, não é impossível que fique sem iluminação de Natal na condição em que está hoje”, afirmou Alexandre.

Empresas inabilitadas