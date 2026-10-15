Franca corre o risco de ficar sem iluminação de Natal neste ano devido às dificuldades para contratar a empresa responsável pela decoração. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) admitiu a possibilidade nesta sexta-feira, 23, durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora. Segundo ele, 15 empresas já foram inabilitadas no processo licitatório, que teve a participação de 21 concorrentes.
O prefeito afirmou que a Prefeitura pretende seguir com a análise das empresas restantes, mas reconheceu que, caso nenhuma atenda às exigências do edital, será necessário abrir uma nova licitação. A decoração está prevista para ser instalada nas praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca, com início do funcionamento programado para 28 de novembro.
“Não está descartado, não é impossível que fique sem iluminação de Natal na condição em que está hoje”, afirmou Alexandre.
Empresas inabilitadas
Durante a entrevista, o prefeito explicou que as empresas classificadas anteriormente não atenderam às exigências documentais ou técnicas do edital, o que levou à continuidade da análise conforme a ordem de classificação das propostas.
Alexandre afirmou que a primeira oferta foi de aproximadamente R$ 400 mil, mas que os valores aumentaram conforme as empresas anteriores foram inabilitadas. O orçamento estimado inicialmente pela Prefeitura é de R$ 1,1 milhão.
O prefeito também citou as exigências técnicas dos materiais apresentados pelas concorrentes. Como exemplo, explicou que o edital estabelece especificações para as luzes que serão utilizadas na decoração, incluindo a quantidade de lâmpadas por metro e o comprimento dos rolos. Caso o material entregue para avaliação não corresponda ao exigido, a empresa não pode ser habilitada.
“Eu estou comprando dez metros, e não 80, e não oito”, disse Alexandre, ao explicar a necessidade de cumprir as especificações previstas no edital.
Segundo o prefeito, a Administração precisa seguir os procedimentos legais antes de convocar a próxima participante, o que torna o processo mais demorado.
Nova licitação
Alexandre afirmou que a Prefeitura pretende continuar avaliando as propostas até a última participante. Caso nenhuma atenda aos requisitos, será necessário publicar um novo processo licitatório.
O prefeito, porém, demonstrou preocupação com o prazo para a execução do serviço. Segundo ele, a instalação da decoração apenas nos últimos dias de dezembro comprometeria o objetivo do projeto.
“Porque não adianta também eu gastar um milhão de reais, ou 700, ou 800, ou 400, que seja, para o cara pôr a iluminação de Natal no dia 23 de dezembro. Perde o sentido. É um dinheiro desnecessário, na minha cabeça. Aí usa em outra coisa”, declarou.
O cronograma previsto no edital estabelece que os serviços sejam concluídos até 26 de novembro, com testes finais no dia 27. A iluminação deverá funcionar diariamente, das 18h às 6h, entre 28 de novembro de 2026 e 5 de janeiro de 2027.
O projeto prevê iluminação em LED e neon nas árvores, coqueiros, arbustos e estruturas das duas praças, além de elementos cenográficos. Na Praça Nossa Senhora da Conceição, estão previstos o Portal da Constelação, a Lua Gigante, o Portal 3D, um trenó com duas renas, a figura do Papai Noel com pinheiro e o letreiro 2027 com passagem tridimensional. Já a Praça Barão da Franca deverá receber caixas de presentes decorativas.
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