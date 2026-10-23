Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar suspeitos de invadir uma residência, fazer uma idosa de 80 anos refém e roubar um carro na manhã desta sexta-feira, 23, em Miguelópolis.

Segundo o tenente Arthur Almeida, os suspeitos pularam o muro para entrar no imóvel e renderam a vítima. A mulher foi amarrada e ameaçada com uma faca no pescoço.

“Uma senhora de 80 anos foi amarrada e colocaram uma faca no pescoço dela”, relatou o tenente.