Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar suspeitos de invadir uma residência, fazer uma idosa de 80 anos refém e roubar um carro na manhã desta sexta-feira, 23, em Miguelópolis.
Segundo o tenente Arthur Almeida, os suspeitos pularam o muro para entrar no imóvel e renderam a vítima. A mulher foi amarrada e ameaçada com uma faca no pescoço.
“Uma senhora de 80 anos foi amarrada e colocaram uma faca no pescoço dela”, relatou o tenente.
Após renderem a idosa, os adolescentes roubaram um celular e um Fiat Uno vermelho. A equipe da Polícia Militar iniciou as buscas e conseguiu identificar e apreender os dois suspeitos.
“De imediato, conseguiram lograr êxito em identificar esses dois indivíduos menores de idade e apreenderam eles”, afirmou Almeida.
Carro foi recuperado na zona rural
O Fiat Uno foi localizado posteriormente na zona rural de Miguelópolis e recuperado. O veículo foi devolvido à vítima.
Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia do município, onde permaneceram apreendidos. Eles deverão ser encaminhados à Fundação Casa.
“Foi uma rápida e pronta resposta para a população”, concluiu o tenente.
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