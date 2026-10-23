O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) contestou a versão apresentada por João Antonio de Sousa, de 47 anos, motorista do ônibus que atropelou e matou Valter Soares da Silva, de 69 anos, em Ribeirão Corrente. Segundo o órgão, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foi cassada porque o condutor dirigiu durante o período de suspensão do direito de dirigir, e não pelo acúmulo de pontos, como ele havia afirmado ao Portal GCN/Sampi.

O acidente aconteceu na manhã da última segunda-feira, 19, na rua Farid Salomão, no bairro Monte Alegre. Segundo o boletim de ocorrência, Valter caminhava pela via quando foi atingido pelo ônibus conduzido por João, que trafegava pela rua Joaquim Policarpo da Silva.

A vítima foi socorrida por uma ambulância de Ribeirão Corrente e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca, mas não resistiu aos ferimentos.

Detran aponta motivo da cassação