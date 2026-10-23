Um incêndio em uma subestação da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) deixou moradores de Ipuã sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira, 23. A ocorrência também afetou o abastecimento de água, após a interrupção do fornecimento de energia à Estação de Tratamento de Água do município.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram fogo na subestação. O incidente ocorreu no fim da manhã e mobilizou equipes da CPFL. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Prefeitura de Ipuã, a energia já havia sido restabelecida na maioria dos bairros. Técnicos da companhia trabalhavam no local para normalizar o fornecimento.

Quatro bairros podem ter falta de água