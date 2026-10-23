Um incêndio em uma subestação da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) deixou moradores de Ipuã sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira, 23. A ocorrência também afetou o abastecimento de água, após a interrupção do fornecimento de energia à Estação de Tratamento de Água do município.
Imagens que circularam nas redes sociais mostram fogo na subestação. O incidente ocorreu no fim da manhã e mobilizou equipes da CPFL. Ninguém ficou ferido.
Segundo a Prefeitura de Ipuã, a energia já havia sido restabelecida na maioria dos bairros. Técnicos da companhia trabalhavam no local para normalizar o fornecimento.
Quatro bairros podem ter falta de água
Em comunicado à população, o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Ipuã informou que a pane interrompeu o funcionamento da Estação de Tratamento de Água.
De acordo com o serviço, o abastecimento poderá ser afetado até que o fornecimento de energia seja restabelecido e o sistema volte a operar normalmente.
Os bairros que podem ser atingidos são:
- Centro;
- Jardim dos Ipês;
- Jardim Helena;
- Bela Vista.
O Saae orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a normalização do abastecimento.
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