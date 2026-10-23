23 de outubro de 2026
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SEM ENERGIA

Fogo em subestação afeta Ipuã e ameaça abastecimento de água

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Incêndio em uma subestação de energia em Ipuã
Incêndio em uma subestação de energia em Ipuã

Um incêndio em uma subestação da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) deixou moradores de Ipuã sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira, 23. A ocorrência também afetou o abastecimento de água, após a interrupção do fornecimento de energia à Estação de Tratamento de Água do município.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram fogo na subestação. O incidente ocorreu no fim da manhã e mobilizou equipes da CPFL. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Prefeitura de Ipuã, a energia já havia sido restabelecida na maioria dos bairros. Técnicos da companhia trabalhavam no local para normalizar o fornecimento.

Quatro bairros podem ter falta de água

Em comunicado à população, o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Ipuã informou que a pane interrompeu o funcionamento da Estação de Tratamento de Água.

De acordo com o serviço, o abastecimento poderá ser afetado até que o fornecimento de energia seja restabelecido e o sistema volte a operar normalmente.

Os bairros que podem ser atingidos são:

  • Centro;
  • Jardim dos Ipês;
  • Jardim Helena;
  • Bela Vista.

O Saae orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a normalização do abastecimento.

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