Uma mulher de 46 anos ficou gravemente ferida após perder o controle de uma motocicleta Honda Biz vermelha e sair da pista na manhã dessa quinta-feira, 22, na MG-344, em Cássia (MG), a cerca de 60 quilômetros de Franca. A vítima foi encontrada inconsciente, socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. Devido à gravidade dos ferimentos, havia previsão de transferência para a Santa Casa de Misericórdia de Passos (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu na altura do km 45. A mulher pilotava a motocicleta quando perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Motocicleta apresentava irregularidades

Durante a ocorrência, os policiais constataram que a condutora não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A motocicleta estava sem placa de identificação e apresentava parte do chassi suprimida.