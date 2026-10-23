Uma mulher de 46 anos ficou gravemente ferida após perder o controle de uma motocicleta Honda Biz vermelha e sair da pista na manhã dessa quinta-feira, 22, na MG-344, em Cássia (MG), a cerca de 60 quilômetros de Franca. A vítima foi encontrada inconsciente, socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município. Devido à gravidade dos ferimentos, havia previsão de transferência para a Santa Casa de Misericórdia de Passos (MG).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu na altura do km 45. A mulher pilotava a motocicleta quando perdeu o controle da direção e saiu da pista.
Motocicleta apresentava irregularidades
Durante a ocorrência, os policiais constataram que a condutora não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A motocicleta estava sem placa de identificação e apresentava parte do chassi suprimida.
Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a numeração do motor correspondia a uma Honda Biz vermelha registrada em Franca. O veículo não tinha queixa de furto, mas possuía baixa administrativa.
A perícia compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários. A motocicleta foi apreendida e encaminhada a um pátio credenciado em Cássia.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil.
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