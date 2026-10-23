O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), acusou o diretor-geral do Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde), Rafael Bruxellas, de querer fazer “lacração” política. A declaração foi feita na manhã desta sexta-feira, 23 de outubro, durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora.

A manifestação ocorreu após a troca de críticas entre os dois sobre os repasses federais para a saúde. Alexandre afirmou que a postura de Bruxellas pode prejudicar articulações que, segundo ele, seriam importantes para o município, a população e o próprio Governo Federal.

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