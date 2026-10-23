Um capotamento deixou quatro homens feridos na manhã dessa quinta-feira, 22, na rodovia LMG-856, em Cássia (MG), a cerca de 60 quilômetros de Franca. O motorista, de 39 anos, sofreu ferimentos graves, enquanto os outros três ocupantes do veículo tiveram lesões leves. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor não era habilitado.
O acidente aconteceu por volta das 6h30, na altura do km 14. O carro seguia de Cássia para Delfinópolis (MG) quando o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, saiu da pista e capotou.
As quatro vítimas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Hospital de Cássia.
Motorista não possuía habilitação
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor não possuía habilitação e, devido aos ferimentos, não pôde ser submetido ao teste do bafômetro.
Após a ocorrência, foi lavrado um Termo de Compromisso de Comparecimento ao Juizado Especial Criminal.
A perícia técnica esteve no local para realizar os trabalhos necessários. Após a conclusão dos procedimentos, o veículo foi liberado e removido para um pátio credenciado.
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