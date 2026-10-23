Pilhas e baterias jogadas no lixo comum carregam metais pesados que podem contaminar o solo e a água. O Dia do Resíduo Zero, lembrado em 14 de outubro, chama atenção para esse tipo de descarte. Em Franca, a Sempre Franca aposta na escola como ponto de partida para mudar o hábito.

Desde dezembro de 2024, 31 escolas da rede municipal de Franca já foram atendidas pelos projetos Meio Ambiente a Toda Pilha e Fiscais Ambientais Mirins. No Meio Ambiente a Toda Pilha, as escolas recebem caixas coletoras, e o recolhimento é só o começo. As pilhas são pesadas, e o volume arrecadado vira jogos de tabuleiro para a própria escola, escolhidos de acordo com a faixa etária dos alunos.

Resultado em quilos e em jogos

A EMEB Emília de Paula Tarantelli foi a primeira escola a participar do projeto. Só em julho de 2026, a unidade recolheu cerca de 127 quilos de pilhas e recebeu aproximadamente 30 jogos de tabuleiro.

O engajamento também aparece no dia a dia. Em uma das escolas participantes, os alunos foram à secretaria pedir pilhas para colocar na caixa recém-instalada antes mesmo de terminar a atividade de educação ambiental.

O projeto chega agora a mais seis escolas: as EMEBs Maria Brizabela Bruxelas Zinader, Valéria Teresa Spessoto Figueiredo Penna, Nair Martins Rocha, Nelson dos Santos Damasceno, Hélio Paulino Pinto e Frei Germano de Annecy. Com elas, a rede atendida chega a 37 escolas.

Da sala de aula aos escritórios

A iniciativa também chega aos adultos. Todas as unidades do Grupo Esse, como escritórios e aterros, têm caixas coletoras para incentivar o descarte correto entre colaboradores e gestores públicos. Os pontos de coleta estão nas unidades administrativas de Franca, Uberaba, Sales, Ribeirão Preto e Barretos.

Depois de recolhido, o material segue para a destinação ambientalmente adequada em parceria com a Green Eletron, gestora responsável pela logística reversa de pilhas e baterias. Assim, o resíduo não vai para o aterro comum.

Para a Sempre Franca, cuidar do meio ambiente começa com pequenas atitudes, e separar a pilha que já não funciona é uma delas.