Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira, 23 de outubro, menos de dois meses depois de ter sido detido pelo mesmo crime em Franca. A nova prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento no Jardim Marambaia, onde policiais encontraram 18 pedras de crack.

A investigação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após denúncias de que o suspeito estaria comercializando drogas no imóvel. Segundo a Polícia Civil, ele já havia sido preso em flagrante em 3 de setembro deste ano.

Crack estava escondido na lavanderia

Durante o monitoramento do endereço, os investigadores identificaram movimentação considerada suspeita e compatível com o comércio de entorpecentes. A apuração também apontou a presença de pessoas que atuariam como olheiros para dificultar a ação policial.