Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira, 23 de outubro, menos de dois meses depois de ter sido detido pelo mesmo crime em Franca. A nova prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento no Jardim Marambaia, onde policiais encontraram 18 pedras de crack.
A investigação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após denúncias de que o suspeito estaria comercializando drogas no imóvel. Segundo a Polícia Civil, ele já havia sido preso em flagrante em 3 de setembro deste ano.
Crack estava escondido na lavanderia
Durante o monitoramento do endereço, os investigadores identificaram movimentação considerada suspeita e compatível com o comércio de entorpecentes. A apuração também apontou a presença de pessoas que atuariam como olheiros para dificultar a ação policial.
Com o mandado judicial, a equipe foi até o apartamento na manhã desta sexta-feira e encontrou o investigado no quarto.
Nas buscas, os policiais apreenderam um celular e localizaram, na lavanderia, 18 pedras de crack, com peso total de 3,48 gramas. O material foi submetido a um teste preliminar, que apresentou resultado positivo para a droga.
Polícia solicitou prisão preventiva
Após a apreensão, o delegado Alan Bazalha Lopes ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Também foi solicitada a prisão preventiva do investigado.
O homem foi encaminhado à Penitenciária de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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