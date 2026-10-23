A morte de Bento Reis Amaral, de apenas 7 anos, entristeceu Franca e mergulhou familiares e amigos em profunda tristeza. O menino morreu na quinta-feira, 22 de outubro, em decorrência de uma infecção generalizada. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, 23, às 14h, em Franca.
No final da manhã desta sexta-feira, o clima no velório era de extrema consternação. A dor pela perda precoce do menino estava estampada no rosto de quem foi se despedir: a maioria das pessoas não conseguia conter as lágrimas. Dezenas de coroas de flores tomaram o espaço, em uma demonstração de carinho e da tristeza provocada pela partida tão inesperada.
Aos 7 anos, Bento ainda tinha uma longa vida pela frente. Sua morte provocou manifestações de pesar e solidariedade, com mensagens de familiares, amigos e pessoas que se comoveram com a história do menino.
Filho de Letícia Lelis e Beto Amaral, Bento deixa o irmão Theo, de 5 anos. Pessoas próximas o descrevem como uma criança alegre, querida e cercada de amigos. Agora, as lembranças dos momentos vividos ao lado dele se tornam ainda mais preciosas para todos que enfrentam a dor da despedida.
Quadro de saúde se agravou em dois dias
Segundo informações de pessoas próximas à família, Bento passou bem o fim de semana e esteve na escola na terça-feira, 20. O menino já estava com uma infecção na garganta e fazia tratamento. Naquele dia, também começou a sentir dores na panturrilha.
Ele foi levado ao Hospital São Joaquim na noite de terça-feira. Na quarta-feira, 21, o quadro de saúde se agravou, e os rins paralisaram. Bento morreu na quinta-feira, em decorrência de uma infecção generalizada.
Escola lamenta a perda do aluno
A morte de Bento também abalou a comunidade do Colégio Monteiro Lobato, onde ele estudava no 1º ano do Ensino Fundamental. Em nota, a instituição manifestou pesar pela perda e solidariedade aos familiares e amigos.
Leia a mensagem na íntegra:
“Prezadas famílias, é com profundo pesar quer comunicamos o falecimento de um de nossos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. Toda a nossa comunidade escolar está profundamente abalada com essa perda. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com a família, os amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”
Paróquia presta homenagem e pede conforto à família
A Paróquia Santa Edwiges, no Residencial Nova Franca, também publicou uma mensagem de despedida. A homenagem expressa a solidariedade da comunidade religiosa e pede força e consolo aos pais e demais familiares.
Confira o texto na íntegra:
“Em memória de Bento Reis Amaral. 'Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. - João 11, 23.' A Paróquia Santa Edwiges se une, com profundo pesar, à família do Pequeno Bento Reis Amaral, que hoje partiu para a Casa do Pai. Elevamos nossas orações a Deus, pedindo que Ele o acolha em Sua infinita misericórdia e conceda força, consolo e esperança a seus pais, Beto e Letícia, e a toda sua família. Que Nossa Senhora os cubra com seu manto e que a fé na Ressurreição seja fonte de conforto neste momento tão difícil. Descanse em paz, Bento.”
Mensagens de despedida
Nas redes sociais, familiares e amigos também compartilharam registros de momentos felizes de Bento ao lado da mãe e mensagens de despedida. Entre as homenagens, uma frase traduz a dimensão da dor provocada pela perda de uma criança: “Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também”.
Entre as lágrimas no velório, as flores e as manifestações de carinho, a despedida de Bento reúne pessoas que buscam prestar uma última homenagem ao menino. Para a família, fica a dor de uma ausência irreparável; para quem conviveu com ele, as lembranças de sua alegria e do carinho que marcou sua breve vida.
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