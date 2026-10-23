A morte de Bento Reis Amaral, de apenas 7 anos, entristeceu Franca e mergulhou familiares e amigos em profunda tristeza. O menino morreu na quinta-feira, 22 de outubro, em decorrência de uma infecção generalizada. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, 23, às 14h, em Franca.

No final da manhã desta sexta-feira, o clima no velório era de extrema consternação. A dor pela perda precoce do menino estava estampada no rosto de quem foi se despedir: a maioria das pessoas não conseguia conter as lágrimas. Dezenas de coroas de flores tomaram o espaço, em uma demonstração de carinho e da tristeza provocada pela partida tão inesperada.

Aos 7 anos, Bento ainda tinha uma longa vida pela frente. Sua morte provocou manifestações de pesar e solidariedade, com mensagens de familiares, amigos e pessoas que se comoveram com a história do menino.