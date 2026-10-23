23 de outubro de 2026
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SUSTO

S-10 cai no Rio Grande após descer rampa sozinha em Rifaina

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caminhonete foi parar dentro do Rio Grande, em Rifaina
Caminhonete foi parar dentro do Rio Grande, em Rifaina

Uma caminhonete Chevrolet S-10 caiu no Rio Grande na manhã desta sexta-feira, 23, em Rifaina, depois que o veículo começou a se movimentar sozinho em uma rampa municipal usada para embarque de barcos.

Segundo a Prefeitura de Rifaina, o dono da caminhonete é profissional e é acostumado a frequentar a rampa. Porém, ele havia deixado a caminhonete desengatada enquanto se preparava para descer com a embarcação. Ao ir desamarrar o barco, ele não percebeu que o veículo começou a descer a rampa e acabou entrando na água.

Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. A caminhonete foi retirada do rio com a ajuda de outros pescadores.

Ainda de acordo com as informações da Prefeitura, não houve danos à estrutura da rampa municipal.

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