Uma caminhonete Chevrolet S-10 caiu no Rio Grande na manhã desta sexta-feira, 23, em Rifaina, depois que o veículo começou a se movimentar sozinho em uma rampa municipal usada para embarque de barcos.

Segundo a Prefeitura de Rifaina, o dono da caminhonete é profissional e é acostumado a frequentar a rampa. Porém, ele havia deixado a caminhonete desengatada enquanto se preparava para descer com a embarcação. Ao ir desamarrar o barco, ele não percebeu que o veículo começou a descer a rampa e acabou entrando na água.

Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. A caminhonete foi retirada do rio com a ajuda de outros pescadores.