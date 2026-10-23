A equipe de Ribeirão Corrente sagrou-se campeã do 20º Campeonato Society do Itapema, em Guará. O título foi conquistado de forma emocionante contra o Revoada, time da casa, em partida disputada no Poliesportivo Jardim Itapema, no último dia 17.

Após sair atrás por 1 a 0, Ribeirão Corrente buscou o empate a três minutos do fim com gol de Victor Hugo e garantiu a taça nos pênaltis, vencendo por 4 a 1. O grande nome da decisão foi o goleiro Eduardo Henrique, que defendeu três cobranças na disputa de pênaltis.

A campanha do time de Ribeirão Corrente foi de regularidade. Foram oito jogos disputados, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Na reta final, eliminou o Vila São Jorge nas quartas de final, venceu o Vila Fundão na semifinal e chegou à decisão contra o forte Revoada. Ao longo da competição, se destacaram atletas como Igor Machado, o Boi, Victor Hugo, Eduardo Henrique, Daniel, Correa, Tulio e Murilo.