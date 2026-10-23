Franca deve enfrentar um domingo, 25 de outubro, de tempo severo, com previsão de chuva forte e trovoadas durante a manhã, à tarde e à noite, justamente no dia das eleições. Segundo a previsão da Climatempo, a cidade pode registrar 31,7 milímetros de chuva, com 94% de probabilidade de precipitação.

Além da chuva intensa, a previsão aponta rajadas de vento de até 59 km/h. As temperaturas devem variar entre 21°C e 23°C, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 96%.

No sábado, 24, a previsão também indica possibilidade de chuva, mas em menor volume. Segundo a Climatempo, Franca deve registrar temperaturas entre 19°C e 29°C, com previsão de 5,4 milímetros de chuva e 68% de probabilidade de precipitação. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As rajadas de vento podem chegar a 46 km/h.