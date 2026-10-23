23 de outubro de 2026
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Franca tem alerta de tempestade no domingo, dia das eleições

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Agência Brasil
Franca está sob alerta de tempestade neste domingo de segundo turno das eleições
Franca está sob alerta de tempestade neste domingo de segundo turno das eleições

Franca deve enfrentar um domingo, 25 de outubro, de tempo severo, com previsão de chuva forte e trovoadas durante a manhã, à tarde e à noite, justamente no dia das eleições. Segundo a previsão da Climatempo, a cidade pode registrar 31,7 milímetros de chuva, com 94% de probabilidade de precipitação.

Além da chuva intensa, a previsão aponta rajadas de vento de até 59 km/h. As temperaturas devem variar entre 21°C e 23°C, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 96%.

No sábado, 24, a previsão também indica possibilidade de chuva, mas em menor volume. Segundo a Climatempo, Franca deve registrar temperaturas entre 19°C e 29°C, com previsão de 5,4 milímetros de chuva e 68% de probabilidade de precipitação. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As rajadas de vento podem chegar a 46 km/h.

O cenário de instabilidade exige atenção da população, especialmente de quem precisará sair de casa para votar. A previsão indica possibilidade de chuva e trovoadas em diferentes períodos do domingo, sem uma janela prolongada de tempo firme garantida.

Chuva forte pode ocorrer ao longo do domingo

De acordo com a previsão da Climatempo, a instabilidade começa a ganhar força pela manhã, com chuva e trovoadas. A condição deve persistir durante a tarde e continuar à noite. Na madrugada, a previsão indica muitas nuvens.

As rajadas de vento previstas também merecem atenção, principalmente em áreas abertas e próximas de árvores, estruturas e objetos que possam ser deslocados pelo vento.

Durante temporais, a orientação é evitar abrigar-se debaixo de árvores, manter distância de fios elétricos e não atravessar ruas alagadas. Em caso de descargas elétricas, a recomendação é procurar um local fechado e seguro.

Eleitores devem acompanhar as atualizações

Com a previsão de chuva forte no domingo, os eleitores devem acompanhar as atualizações meteorológicas antes de sair de casa e se preparar para possíveis mudanças nas condições do tempo durante o deslocamento até os locais de votação.

A previsão está sujeita a alterações, por isso é importante consultar os boletins meteorológicos mais recentes.

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