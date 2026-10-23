Franca deve enfrentar um domingo, 25 de outubro, de tempo severo, com previsão de chuva forte e trovoadas durante a manhã, à tarde e à noite, justamente no dia das eleições. Segundo a previsão da Climatempo, a cidade pode registrar 31,7 milímetros de chuva, com 94% de probabilidade de precipitação.
Além da chuva intensa, a previsão aponta rajadas de vento de até 59 km/h. As temperaturas devem variar entre 21°C e 23°C, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 96%.
No sábado, 24, a previsão também indica possibilidade de chuva, mas em menor volume. Segundo a Climatempo, Franca deve registrar temperaturas entre 19°C e 29°C, com previsão de 5,4 milímetros de chuva e 68% de probabilidade de precipitação. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As rajadas de vento podem chegar a 46 km/h.
O cenário de instabilidade exige atenção da população, especialmente de quem precisará sair de casa para votar. A previsão indica possibilidade de chuva e trovoadas em diferentes períodos do domingo, sem uma janela prolongada de tempo firme garantida.
Chuva forte pode ocorrer ao longo do domingo
De acordo com a previsão da Climatempo, a instabilidade começa a ganhar força pela manhã, com chuva e trovoadas. A condição deve persistir durante a tarde e continuar à noite. Na madrugada, a previsão indica muitas nuvens.
As rajadas de vento previstas também merecem atenção, principalmente em áreas abertas e próximas de árvores, estruturas e objetos que possam ser deslocados pelo vento.
Durante temporais, a orientação é evitar abrigar-se debaixo de árvores, manter distância de fios elétricos e não atravessar ruas alagadas. Em caso de descargas elétricas, a recomendação é procurar um local fechado e seguro.
Eleitores devem acompanhar as atualizações
Com a previsão de chuva forte no domingo, os eleitores devem acompanhar as atualizações meteorológicas antes de sair de casa e se preparar para possíveis mudanças nas condições do tempo durante o deslocamento até os locais de votação.
A previsão está sujeita a alterações, por isso é importante consultar os boletins meteorológicos mais recentes.
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