23 de outubro de 2026
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Celular rastreado ajuda PM a prender suspeito de roubo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Moto e celular recuperados pela Polícia Militar
Moto e celular recuperados pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante após roubar o celular e uma moto elétrica de duas jovens em Guará, no fim da tarde de quinta-feira, 22.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito abordou as vítimas, afirmou estar armado e anunciou o roubo. Em seguida, fugiu levando o celular e a moto elétrica.

A Polícia Militar foi chamada e conseguiu localizar o suspeito com a ajuda do sistema de localização do celular roubado. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca, além do aparelho e da moto elétrica levados das vítimas.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. O aparelho e a moto foram devolvidos às vítimas. 

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