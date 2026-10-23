Um homem foi preso em flagrante após roubar o celular e uma moto elétrica de duas jovens em Guará, no fim da tarde de quinta-feira, 22.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito abordou as vítimas, afirmou estar armado e anunciou o roubo. Em seguida, fugiu levando o celular e a moto elétrica.

A Polícia Militar foi chamada e conseguiu localizar o suspeito com a ajuda do sistema de localização do celular roubado. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca, além do aparelho e da moto elétrica levados das vítimas.