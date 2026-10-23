Um casal foi preso em flagrante por receptação na tarde desta quinta-feira, 22, na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca. A príncipio os policiais buscavam uma arma, mas durante a ocorrência desobriu que o casal estavam com uma caminhonete Chevrolet S10 dublê, com registro de furto em São José do Rio Preto (SP). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que o homem estaria armado e que a arma estava dentro da caminhonete. Os militares foram até o endereço e encontraram o homem, que já tem passagens criminais.
Ele foi abordado e sua mulher, que estava dentro do comércio do casal, entregou a chave da caminhonete aos policiais, mas nenhuma arma foi encontrada durante a vistoria.
Ao consultar os dados do veículo, os policiais constataram que a S10 tinha registro em Cravinhos (SP), mas havia sido furtada em São José do Rio Preto.
A mulher afirmou aos policiais que havia comprado a caminhonete e que não sabia que o veículo era furtado. No entanto, segundo a Polícia Militar, ela não informou de quem havia adquirido o automóvel nem forneceu outros dados sobre a negociação.
O casal foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi preso por receptação. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava em liberdade condicional e possui antecedentes por crimes como roubo, homicídio e tráfico de drogas.
Os dois foram encaminhados para a Cadeia do Jardim Guanabara, em Franca, e devem passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, 23.
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