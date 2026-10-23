Um casal foi preso em flagrante por receptação na tarde desta quinta-feira, 22, na avenida Adhemar Pereira de Barros, em Franca. A príncipio os policiais buscavam uma arma, mas durante a ocorrência desobriu que o casal estavam com uma caminhonete Chevrolet S10 dublê, com registro de furto em São José do Rio Preto (SP). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que o homem estaria armado e que a arma estava dentro da caminhonete. Os militares foram até o endereço e encontraram o homem, que já tem passagens criminais.

Ele foi abordado e sua mulher, que estava dentro do comércio do casal, entregou a chave da caminhonete aos policiais, mas nenhuma arma foi encontrada durante a vistoria.