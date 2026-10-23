Um furto de fiação elétrica no aeroporto Estadual Leite Lopes, em Ribeirão Preto, a 80 km de Franca, provocou problemas na operação de voos comerciais nessa quinta-feira, 22. O terminal, um dos principais da região, teve o sistema de iluminação da pista desligado temporariamente na noite de quarta-feira, 21, após o crime.

Segundo a Rede Voa, concessionária responsável pela administração do aeroporto, o crime ocorreu por volta das 19h e afetou o sistema de balizamento, responsável pela sinalização luminosa que auxilia pilotos em pousos e decolagens durante a noite. O sistema foi religado por volta das 20h30.



Apesar da retomada, a Azul Linhas Aéreas informou que dois voos entre Campinas (SP) e Ribeirão Preto foram afetados na quinta-feira. O voo que sairia de Viracopos com destino a Ribeirão precisou retornar ao aeroporto de origem, enquanto a viagem no sentido contrário foi cancelada. De acordo com a companhia, os passageiros foram reacomodados em outros voos.