Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 22, em Jeriquara, a cerca de 40 quilômetros de Franca. Durante a consulta aos dados do suspeito, os policiais constataram que o título de eleitor dele estava cancelado.

A equipe recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão e iniciou buscas para localizar o homem. Ele foi encontrado na própria residência, na rua Gilberto Maria Soares.

A situação eleitoral foi verificada durante a abordagem, dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25. Conforme o registro da ocorrência, o cancelamento do título afastava a restrição eleitoral à prisão naquele período.