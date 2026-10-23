23 de outubro de 2026
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CADEIA

Com título cancelado, procurado é preso 2 dias antes da eleição

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Procurado foi preso pela Polícia Militar
Procurado foi preso pela Polícia Militar

Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 22, em Jeriquara, a cerca de 40 quilômetros de Franca. Durante a consulta aos dados do suspeito, os policiais constataram que o título de eleitor dele estava cancelado.

A equipe recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão e iniciou buscas para localizar o homem. Ele foi encontrado na própria residência, na rua Gilberto Maria Soares.

A situação eleitoral foi verificada durante a abordagem, dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25. Conforme o registro da ocorrência, o cancelamento do título afastava a restrição eleitoral à prisão naquele período.

Após ser informado sobre o mandado judicial, o homem foi levado à Delegacia de Polícia de Jeriquara, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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