22 de outubro de 2026
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LUTO

Menino de 7 anos morre após infecção generalizada em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Luto: Bento Reis Amaral, de 7 anos
Luto: Bento Reis Amaral, de 7 anos

Bento Reis Amaral, de 7 anos, morreu nesta quinta-feira, 22, após complicações decorrentes de uma infecção generalizada. 

A criança estava internada no Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca.

Nascido em 2019, Bento deixa um irmão mais novo. A despedida está marcada para esta sexta-feira, 23.

O velório será realizado das 7h às 14h, na sala 10 do São Vicente. Em seguida, o corpo será sepultado no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.

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