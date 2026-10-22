Bento Reis Amaral, de 7 anos, morreu nesta quinta-feira, 22, após complicações decorrentes de uma infecção generalizada.

A criança estava internada no Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca.

Nascido em 2019, Bento deixa um irmão mais novo. A despedida está marcada para esta sexta-feira, 23.