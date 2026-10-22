22 de outubro de 2026
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PARQUE MOEMA

Fiat Pulse capota após batida contra Uno; uma pessoa fica ferida

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fiat Pulse capotado após acidente de trânsito no Parque Moema, em Franca
Fiat Pulse capotado após acidente de trânsito no Parque Moema, em Franca

Um Fiat Pulse capotou após uma batida contra um Fiat Uno na tarde desta quinta-feira, 22, no cruzamento das ruas Sargento Aldrovander Bueno Marques e Romildo Morelli, no Parque Moema, em Franca. Uma pessoa que estava no Pulse sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o Uno seguia pela preferencial na rua Romildo Morelli, quando o Pulse, que estava na rua Sargento Aldrovander Bueno Marques, teria desrespeitado a sinalização de “Pare” e provocado a batida. 

Com o impacto da colisão, o Pulse capotou. 

O motorista do Pulse foi socorrido pelo resgate com ferimentos leves. Já no Uno, estavam a mãe e uma criança. Apesar do susto, ambos não ficaram feridos.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente devem ser investigadas.

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