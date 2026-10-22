Um Fiat Pulse capotou após uma batida contra um Fiat Uno na tarde desta quinta-feira, 22, no cruzamento das ruas Sargento Aldrovander Bueno Marques e Romildo Morelli, no Parque Moema, em Franca. Uma pessoa que estava no Pulse sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, o Uno seguia pela preferencial na rua Romildo Morelli, quando o Pulse, que estava na rua Sargento Aldrovander Bueno Marques, teria desrespeitado a sinalização de “Pare” e provocado a batida.
Com o impacto da colisão, o Pulse capotou.
O motorista do Pulse foi socorrido pelo resgate com ferimentos leves. Já no Uno, estavam a mãe e uma criança. Apesar do susto, ambos não ficaram feridos.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente devem ser investigadas.
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