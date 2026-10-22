O Franca Basquete anunciou nesta quinta-feira, 22, que o ala Gui Deodato está liberado para estrear pela equipe na temporada 2026/2027. O primeiro jogo do reforço será na segunda-feira, 26, contra o Corinthians, às 20h, no ginásio "Wlamir Marques", em São Paulo, pelo NBB (Novo Basquete Brasil).
Reforço para a temporada
Gui Deodato chega ao Franca após passagem pelo Soles de Mexicali, do México. Inicialmente, a previsão era de que o jogador se apresentasse em dezembro, mas sua chegada foi antecipada.
Em sua última participação no NBB pelo Flamengo, o ala registrou médias de 13,2 pontos, 3,3 rebotes e 2,5 assistências por partida. O arremesso de três pontos é uma de suas principais características.
O jogador também está entre os dez maiores pontuadores da história do NBB e ocupa a quarta posição no ranking de atletas com mais cestas de três pontos na competição.
Campeão com a Seleção Brasileira
Presença frequente nas convocações da Seleção Brasileira, Gui Deodato conquistou a AmeriCup de 2025.
Ao comentar sua chegada ao clube francano, o ala destacou a mudança de lado após anos de rivalidade. “Foram muitos anos como rival, mas chegou o grande momento de estarmos juntos”, afirmou.
A partida contra o Corinthians marcará a primeira oportunidade de o reforço entrar em quadra com a camisa do Franca Basquete.
Franca busca outro reforço
O clube também deve anunciar nos próximos dias a contratação de um ala-pivô estrangeiro para ocupar a vaga de Jordan Williams. O jogador havia sido anunciado anteriormente, mas não defenderá mais a equipe por problemas pessoais.
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