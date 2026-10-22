O Franca Basquete anunciou nesta quinta-feira, 22, que o ala Gui Deodato está liberado para estrear pela equipe na temporada 2026/2027. O primeiro jogo do reforço será na segunda-feira, 26, contra o Corinthians, às 20h, no ginásio "Wlamir Marques", em São Paulo, pelo NBB (Novo Basquete Brasil).

Reforço para a temporada

Gui Deodato chega ao Franca após passagem pelo Soles de Mexicali, do México. Inicialmente, a previsão era de que o jogador se apresentasse em dezembro, mas sua chegada foi antecipada.

Em sua última participação no NBB pelo Flamengo, o ala registrou médias de 13,2 pontos, 3,3 rebotes e 2,5 assistências por partida. O arremesso de três pontos é uma de suas principais características.