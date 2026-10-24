A Trilha dos Eucaliptos, em Franca, será percorrida neste domingo, 25, durante uma caminhada rural de 13 quilômetros organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca. A concentração está marcada para as 6h15, em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cândido Portinari, no Jardim Paineiras, com saída prevista para as 6h30.

A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao ponto de encontro pouco antes do horário previsto para receber as orientações gerais.

Percurso e orientações

O trajeto começa em uma estrada de terra que margeia a rodovia Cândido Portinari e segue pela Trilha dos Eucaliptos. Ao todo, serão percorridos 13 quilômetros. O percurso é classificado como de nível intermediário.