A Trilha dos Eucaliptos, em Franca, será percorrida neste domingo, 25, durante uma caminhada rural de 13 quilômetros organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca. A concentração está marcada para as 6h15, em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cândido Portinari, no Jardim Paineiras, com saída prevista para as 6h30.
A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao ponto de encontro pouco antes do horário previsto para receber as orientações gerais.
Percurso e orientações
O trajeto começa em uma estrada de terra que margeia a rodovia Cândido Portinari e segue pela Trilha dos Eucaliptos. Ao todo, serão percorridos 13 quilômetros. O percurso é classificado como de nível intermediário.
A organização recomenda que os participantes levem uma garrafa de água para hidratação e utilizem boné ou chapéu e protetor solar durante a caminhada.
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