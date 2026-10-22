Franca receberá três novas áreas esportivas por meio do projeto 100% Esporte para Todos – Arena Lazer SP, do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura. O investimento total será de R$ 2,2 milhões, custeado pelo Estado por meio de emenda parlamentar.
As estruturas serão instaladas nos jardins Luíza 1, Aeroporto 3 e Portinari. Cada unidade contará com uma quadra de gramado sintético, iluminação de LED, arquibancada para 100 pessoas e uma quadra de basquete 3x3.
Jardim Luíza 1 receberá primeira unidade
O Jardim Luíza l será o primeiro bairro contemplado. Os serviços de terraplanagem já estão em andamento na área doada pela Prefeitura, localizada na rua Luis Milani.
As outras duas estruturas serão instaladas na avenida Euclides Vieira Coelho, no Jardim Aeroporto 3, e na avenida Hotto Paiva, no Jardim Portinari.
Estado ficará responsável pelo investimento
O Governo do Estado será responsável pelo aporte de R$ 2,2 milhões e pela instalação dos equipamentos esportivos, por meio da Secretaria Estadual de Esportes.
A Prefeitura ficará encarregada de doar os terrenos e executar os serviços de preparação das áreas para receber as estruturas.
O projeto tem como objetivo ampliar a oferta de espaços adequados à prática esportiva, incentivar a realização de atividades físicas e contribuir para a qualidade de vida e a saúde da população.
Além das três novas unidades, Franca já conta com três Areninhas de estrutura semelhante, instaladas nos jardins Paulista e Palermo City e no Residencial Zanetti.
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