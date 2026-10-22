Franca receberá três novas áreas esportivas por meio do projeto 100% Esporte para Todos – Arena Lazer SP, do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura. O investimento total será de R$ 2,2 milhões, custeado pelo Estado por meio de emenda parlamentar.

As estruturas serão instaladas nos jardins Luíza 1, Aeroporto 3 e Portinari. Cada unidade contará com uma quadra de gramado sintético, iluminação de LED, arquibancada para 100 pessoas e uma quadra de basquete 3x3.

Jardim Luíza 1 receberá primeira unidade

O Jardim Luíza l será o primeiro bairro contemplado. Os serviços de terraplanagem já estão em andamento na área doada pela Prefeitura, localizada na rua Luis Milani.