23 de outubro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Franca amplia videomonitoramento com leitura de placas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Câmeras sendo instaladas em Franca
Câmeras sendo instaladas em Franca

A Prefeitura de Franca iniciou, nesta semana, uma nova etapa de ampliação do sistema de videomonitoramento, com a instalação de câmeras equipadas com tecnologia de leitura automática de placas nas regiões Oeste e Norte da cidade. Segundo a administração municipal, a estrutura já contribuiu para a prisão de 43 pessoas com mandados expedidos pela Justiça e a recuperação de 10 veículos furtados ou roubados.

A ampliação busca aumentar a cobertura do monitoramento em pontos considerados estratégicos do município e fortalecer as ações de segurança pública. O sistema é acompanhado pela Central de Monitoramento, em parceria com as polícias Militar e Civil, e integra a estrutura da Muralha Paulista, programa do governo estadual.

Sistema identifica veículos e práticas criminosas

Além de auxiliar na localização de veículos furtados ou roubados e de pessoas procuradas pela Justiça, o videomonitoramento também possibilitou a identificação de outras práticas criminosas, conforme a Prefeitura. Entre elas estão danos ao meio ambiente e descarte irregular de resíduos.

A administração municipal também está implantando o Programa de Monitoramento de Segurança Integrado. A iniciativa prevê o reconhecimento facial de pessoas nos espaços abrangidos pelos equipamentos, além da identificação de placas de veículos em situação irregular.

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