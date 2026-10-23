A Secretaria de Segurança de Franca inicia nesta sexta-feira, 23, mudanças no trânsito em diferentes regiões da cidade para dar continuidade às obras de alargamento e drenagem dos córregos Cubatão, dos Bagres e do Jardim Palmeiras. As intervenções incluem a ativação de um semáforo, o fechamento de retornos, a interdição de vias e a implantação de mão dupla em um trecho de rua.

No cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Thomaz Gonzaga, em frente ao posto de combustíveis, será ativado um conjunto semafórico. A medida integra as alterações viárias necessárias para o andamento das obras do Córrego Cubatão, nas proximidades do Viaduto Dona Quita.

Com a mudança, o retorno no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Filomena Presotto (rua ao lado da Wizard) será fechado para permitir a sincronização do novo semáforo. Já no cruzamento com a rua Cavalheiro Ângelo Presotto, o sentido do retorno será invertido.