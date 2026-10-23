A Secretaria de Segurança de Franca inicia nesta sexta-feira, 23, mudanças no trânsito em diferentes regiões da cidade para dar continuidade às obras de alargamento e drenagem dos córregos Cubatão, dos Bagres e do Jardim Palmeiras. As intervenções incluem a ativação de um semáforo, o fechamento de retornos, a interdição de vias e a implantação de mão dupla em um trecho de rua.
No cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Thomaz Gonzaga, em frente ao posto de combustíveis, será ativado um conjunto semafórico. A medida integra as alterações viárias necessárias para o andamento das obras do Córrego Cubatão, nas proximidades do Viaduto Dona Quita.
Com a mudança, o retorno no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Filomena Presotto (rua ao lado da Wizard) será fechado para permitir a sincronização do novo semáforo. Já no cruzamento com a rua Cavalheiro Ângelo Presotto, o sentido do retorno será invertido.
Também está prevista a interdição total da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no sentido Sesc–avenida Champagnat. Segundo a Secretaria de Segurança, as alterações buscam melhorar a fluidez do trânsito e reforçar a segurança viária.
Obras no Córrego Cubatão
Nos próximos dias, as equipes darão continuidade à execução das colunas de jet grouting, técnica utilizada para o tratamento e o reforço do solo em obras de engenharia.
Os trabalhos fazem parte das intervenções de alargamento e drenagem do Córrego Cubatão, na região próxima ao Viaduto Dona Quita.
Córrego dos Bagres terá novas etapas de drenagem
Na avenida Antônio Barbosa Filho, as obras do Córrego dos Bagres terão novas etapas de escavação e montagem das estruturas de drenagem na próxima semana.
O cronograma prevê a conclusão das formas e a concretagem da viga de encabeçamento, no lado de uma loja de artigos para animais. Também estão programadas a aplicação de rachão, brita e manta, além do içamento de módulos pré-moldados que já estão no canal.
Outra etapa será a cravação de pranchas metálicas em um trecho da via próximo a uma loja de departamentos.
Nesta semana, as equipes trabalharam na montagem de uma ensecadeira dentro do canal, na regularização do fundo e no arrasamento dos tubulões. Também avançaram na demolição de paredes, na retirada de entulho e na confecção das formas da viga de encabeçamento.
Jardim Palmeiras terá interdição na rua Anésio Basílio Santos
No Córrego do Jardim Palmeiras, na região do Engenho Queimado, os trabalhos avançam nesta sexta-feira, 23, com o corte do asfalto e a retirada do pavimento da rua Anésio Basílio Santos.
O trecho será interditado para permitir o início das escavações destinadas ao assentamento das aduelas de drenagem.
Na mesma região, a rua Alcina de Lima Silveira passará a ter mão dupla no trecho entre a avenida Nelson Nogueira e a rua João Custódio Araújo, também a partir desta sexta-feira.
A Secretaria de Segurança orienta os motoristas a redobrarem a atenção, principalmente nos locais com mudanças na circulação e interdições.
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