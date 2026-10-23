A Secretaria de Saúde de Franca realiza neste sábado, 24, a partir das 8h, uma nova edição do Arrastão da Dengue, com recolhimento de materiais e objetos que podem servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada em ruas e avenidas do Jardim Aeroporto 3, na região sul da cidade.

Os moradores devem deixar os itens nas calçadas para que os agentes façam a coleta. Serão recolhidos materiais como latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus.

As equipes não entrarão nas residências para buscar os objetos. Também não serão recolhidos móveis nem pneus provenientes de borracharias.

Ruas atendidas