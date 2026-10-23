A Secretaria de Saúde de Franca realiza neste sábado, 24, a partir das 8h, uma nova edição do Arrastão da Dengue, com recolhimento de materiais e objetos que podem servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada em ruas e avenidas do Jardim Aeroporto 3, na região sul da cidade.
Os moradores devem deixar os itens nas calçadas para que os agentes façam a coleta. Serão recolhidos materiais como latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus.
As equipes não entrarão nas residências para buscar os objetos. Também não serão recolhidos móveis nem pneus provenientes de borracharias.
Ruas atendidas
O trabalho percorrerá seis vias do bairro: Denizar Trevizani, Pacífico Carrijo, Joaquim Marques, Padre Vitor de Almeida, Geraldo Basoteli e Pedro Valério.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, destacou a importância da participação dos moradores para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.
“Os moradores têm papel essencial neste trabalho para eliminarmos os criadouros do mosquito Aedes aegypti e prevenirmos a doença”, reforçou.
Mais de 7,1 toneladas recolhidas
Esta será a quinta edição do Arrastão da Dengue realizada neste ano. Nas quatro ações anteriores, foram recolhidas mais de 7,1 toneladas de materiais e objetos.
As equipes passaram pelos Jardins Palmeiras, Anita, Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano; pelo Residencial Júlio D'Elia, pelos bairros São José e parte da Vila Santa Cruz, além do Recanto Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real.
Franca registra 1.147 casos de dengue
De janeiro até o momento, Franca registrou 1.147 casos positivos de dengue. Não houve registro de mortes pela doença.
Mais informações sobre o Arrastão da Dengue podem ser obtidas com a Vigilância Sanitária pelos telefones (16) 3706-8437, (16) 3706-8438
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