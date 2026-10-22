O diretor-geral do Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde), Rafael Bruxellas, contestou declarações do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), sobre o repasse de recursos federais para a saúde municipal. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, 22, Bruxellas acusou o prefeito de divulgar informações falsas e citou investimentos do Governo Federal na cidade. Procurado pela reportagem, Alexandre não respondeu até o fechamento deste texto.

A manifestação ocorreu após publicações do prefeito nas redes sociais e uma entrevista concedida a uma emissora de rádio nesta semana. Alexandre declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no segundo turno das eleições.

Em vídeo publicado nessa quarta-feira, 21, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do candidato à Presidência, o prefeito convocou a população a votar em Flávio Bolsonaro. “Participar das eleições e ajudar a decidir o futuro da nossa cidade e do nosso Brasil. Neste domingo, Franca conta com você. Você deve ir votar 22, Flávio Bolsonaro 22, para mudar o Brasil para melhor”, afirmou.

Prefeito reclama de repasses para a saúde