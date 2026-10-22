O diretor-geral do Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde), Rafael Bruxellas, contestou declarações do prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), sobre o repasse de recursos federais para a saúde municipal. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, 22, Bruxellas acusou o prefeito de divulgar informações falsas e citou investimentos do Governo Federal na cidade. Procurado pela reportagem, Alexandre não respondeu até o fechamento deste texto.
A manifestação ocorreu após publicações do prefeito nas redes sociais e uma entrevista concedida a uma emissora de rádio nesta semana. Alexandre declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no segundo turno das eleições.
Em vídeo publicado nessa quarta-feira, 21, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do candidato à Presidência, o prefeito convocou a população a votar em Flávio Bolsonaro. “Participar das eleições e ajudar a decidir o futuro da nossa cidade e do nosso Brasil. Neste domingo, Franca conta com você. Você deve ir votar 22, Flávio Bolsonaro 22, para mudar o Brasil para melhor”, afirmou.
Prefeito reclama de repasses para a saúde
Na entrevista à emissora de rádio, Alexandre afirmou que os recursos recebidos pelo município não seriam suficientes para atender à demanda da população, incluindo pacientes de cidades da região.
“O dinheiro que vem é condizente com 370 mil pessoas, mas a gente já tinha 750 mil. O dinheiro, porém, vem para 350 mil, 380 mil pessoas. Então, não vem dinheiro para atender à região, e a região também não paga para a gente atender à população deles”, declarou.
O prefeito também afirmou que municípios vizinhos encaminham pacientes para Franca, mas não contribuem financeiramente para custear os atendimentos. “Então, tem cidade aí em que, às cinco horas da tarde, não tem mais médico, porque eles mandam tudo para cá, mas ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar e não vem dinheiro”, disse.
Diretor cita investimentos federais
Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, Bruxellas criticou as declarações do prefeito e contestou a afirmação de que não haveria repasses federais para a saúde de Franca.
“Pessoal, eu estou inconformado com os vídeos que estão chegando das mentiras contadas pelo prefeito de Franca. Parece que inventaram agora uma mentira para cada cidade. Há um vídeo dele dizendo que não chegou e não chega recurso do governo federal para a área da saúde na cidade”, afirmou.
O diretor-geral do Denasus também mencionou a ausência de ambulâncias durante a gestão federal anterior. “Talvez ele esteja falando do tempo do governo Bolsonaro, quando não chegou nenhuma ambulância para a cidade de Franca”, declarou.
Na sequência, Bruxellas citou investimentos federais destinados a obras e serviços no município, incluindo uma Policlínica, duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), médicos do Programa Saúde da Família, agentes comunitários de saúde, escola em tempo integral, Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e obras de contenção de enchentes.
Entre os valores informados estão cerca de R$ 40 milhões para a contenção de enchentes, R$ 30 milhões para a Policlínica, R$ 5,2 milhões para duas UBSs e R$ 2,3 milhões para o Caps Infantil. Somados, os valores mencionados totalizam R$ 77,5 milhões.
Bruxellas questionou as motivações das críticas e afirmou não acreditar que eventuais promessas relacionadas à candidatura de Flávio Bolsonaro se concretizem. “Então, eu não estou entendendo. Não sei qual foi a mentira ou a promessa que o Flávio fez para ele, mas, com certeza, não vai se realizar”, disse.
Bruxellas cita Instituto Federal
Procurado pela reportagem, o diretor-geral do Denasus reafirmou o compromisso do Governo Federal com Franca e voltou a contestar declarações atribuídas ao prefeito sobre o financiamento da saúde e a suposta perda de um Instituto Federal.
“Chegou um vídeo para nós, ele dizendo que Franca tinha que bancar a conta sozinha na parte da Saúde. Isso não é verdade. Que ele perdeu o Instituto Federal porque não tinha voz em Brasília, isso não é verdade”, afirmou.
A reportagem também procurou o prefeito Alexandre Ferreira para comentar as declarações de Bruxellas. Não houve resposta a publicação.
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