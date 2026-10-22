22 de outubro de 2026
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VEJA

Fiação é furtada na entrada de Miguelópolis e afeta iluminação

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Caixa de concreto após o furto de fios na entrada de Miguelópolis
Caixa de concreto após o furto de fios na entrada de Miguelópolis

A entrada de Miguelópolis, a 105 km de Franca, voltou a ser alvo de furto de fiação elétrica. Nessa quarta-feira, 21, moradores registraram uma nova ocorrência nas proximidades do monumento do Cristo Redentor, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira.

O problema se repete há meses e, segundo relatos de moradores, compromete a iluminação pública, aumenta a sensação de insegurança e provoca prejuízos aos cofres municipais.

É possível ver uma caixa de concreto sem os fios de energia. A fiação teria sido furtada novamente, apesar dos sucessivos reparos realizados pela Prefeitura.

De acordo com a administração municipal, além dos transtornos e dos riscos à segurança, os furtos geram despesas recorrentes. O município precisa investir novamente na instalação dos fios e na recuperação da estrutura elétrica.

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