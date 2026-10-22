A entrada de Miguelópolis, a 105 km de Franca, voltou a ser alvo de furto de fiação elétrica. Nessa quarta-feira, 21, moradores registraram uma nova ocorrência nas proximidades do monumento do Cristo Redentor, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira.

O problema se repete há meses e, segundo relatos de moradores, compromete a iluminação pública, aumenta a sensação de insegurança e provoca prejuízos aos cofres municipais.

É possível ver uma caixa de concreto sem os fios de energia. A fiação teria sido furtada novamente, apesar dos sucessivos reparos realizados pela Prefeitura.