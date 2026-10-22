O desaparecimento de Maria Isabel Oliveira do Prado, de 21 anos, chega a 108 dias nesta quinta-feira, 22. Apontada como suspeita de planejar a morte do próprio pai, Milton de Souza do Prado, de 44 anos, e investigada por possível participação nos assassinatos de outros dois jovens, ela não é vista desde 6 de julho.

O caso mobiliza a Polícia Civil de Franca e reúne três mortes, o desaparecimento da jovem, o sequestro de familiares e a localização de um veículo incendiado ligado a ela. Apesar das investigações e das prisões realizadas, as circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.

Morte do pai deu início à investigação

Milton de Souza do Prado foi assassinado em junho, em uma propriedade rural na região de Franca, onde trabalhava como caseiro. Durante as investigações, Maria Isabel compareceu à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e, segundo a Polícia Civil, confessou ter contratado Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, para agredir o pai. Ela teria alegado que não pretendia que ele fosse morto.