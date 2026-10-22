Uma propriedade rural de Patrocínio Paulista foi atingida pela tempestade que trouxe granizo ao município na manhã desta quinta-feira, 22. Uma árvore caiu sobre uma casa e telhas de um celeiro foram arrancadas pela força do vendaval. Não há registro de feridos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do fenômeno, que atingiu a cidade e a zona rural durante a manhã.
A ocorrência foi registrada em meio à previsão de instabilidade climática para o estado de São Paulo. Por volta das 9h, celulares de moradores de Franca e Patrocínio Paulista receberam um alerta severo para tempestade.
Prefeitura recebe informações sobre estragos
A Prefeitura de Patrocínio Paulista divulgou telefones para receber informações sobre danos provocados pelas chuvas, incluindo quedas de árvores e destroços.
O Controle de Resíduos atende pelo telefone (16) 99751-3691. O Departamento de Agricultura pode ser acionado pelo número (16) 99718-6784.
A orientação é evitar áreas de risco, árvores, fios elétricos caídos e estruturas danificadas.
Alerta para tempestades
A Defesa Civil estadual mantém alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento até sábado, 24.
Durante temporais, a recomendação é procurar abrigo em locais seguros, manter distância da rede elétrica e não se proteger sob árvores. Em Franca, a Defesa Civil também orienta a população a evitar, se possível, as marginais dos córregos.
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