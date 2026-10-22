22 de outubro de 2026
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TEMPESTADE

Granizo e vendaval derrubam árvore sobre casa em Patrocínio

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Árvore caiu sobre uma casa, não há registro de feridos
Árvore caiu sobre uma casa, não há registro de feridos

Uma propriedade rural de Patrocínio Paulista foi atingida pela tempestade que trouxe granizo ao município na manhã desta quinta-feira, 22. Uma árvore caiu sobre uma casa e telhas de um celeiro foram arrancadas pela força do vendaval. Não há registro de feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do fenômeno, que atingiu a cidade  e a zona rural durante a manhã.

A ocorrência foi registrada em meio à previsão de instabilidade climática para o estado de São Paulo. Por volta das 9h, celulares de moradores de Franca e Patrocínio Paulista receberam um alerta severo para tempestade.

Prefeitura recebe informações sobre estragos

A Prefeitura de Patrocínio Paulista divulgou telefones para receber informações sobre danos provocados pelas chuvas, incluindo quedas de árvores e destroços.

O Controle de Resíduos atende pelo telefone (16) 99751-3691. O Departamento de Agricultura pode ser acionado pelo número (16) 99718-6784.

A orientação é evitar áreas de risco, árvores, fios elétricos caídos e estruturas danificadas.

Alerta para tempestades

A Defesa Civil estadual mantém alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento até sábado, 24.

Durante temporais, a recomendação é procurar abrigo em locais seguros, manter distância da rede elétrica e não se proteger sob árvores. Em Franca, a Defesa Civil também orienta a população a evitar, se possível, as marginais dos córregos.

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