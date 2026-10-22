Uma propriedade rural de Patrocínio Paulista foi atingida pela tempestade que trouxe granizo ao município na manhã desta quinta-feira, 22. Uma árvore caiu sobre uma casa e telhas de um celeiro foram arrancadas pela força do vendaval. Não há registro de feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do fenômeno, que atingiu a cidade e a zona rural durante a manhã.

A ocorrência foi registrada em meio à previsão de instabilidade climática para o estado de São Paulo. Por volta das 9h, celulares de moradores de Franca e Patrocínio Paulista receberam um alerta severo para tempestade.

Prefeitura recebe informações sobre estragos