Dois cachorros foram deixados sozinhos em uma casa alugada no Jardim Leporace 2, em Franca, após a saída da inquilina na quinta-feira da semana passada, 15. O caso preocupa o proprietário do imóvel e moradores da vizinhança, que relatam mau cheiro na residência e tentam garantir alimento aos animais.

Segundo o proprietário, a mulher deixou o imóvel, mas os dois cães permaneceram no local. Ela também teria levado a chave da casa, dificultando o acesso à residência. O homem afirma que não tem informações sobre o paradeiro da antiga inquilina.

Diante da situação, vizinhos passaram a alimentar os animais para evitar que fiquem sem comida. A permanência dos cachorros no imóvel, no entanto, continua causando preocupação, principalmente por causa do cheiro forte relatado nas proximidades.

Proprietário registra boletim de ocorrência