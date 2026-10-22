22 de outubro de 2026
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ABANDONO DE ANIMAIS

Mudou-se, levou as chaves e deixou dois cachorros para trás

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto enviada pelo dono da casa / GCN
Cachorro e fezes, na casa onde a mulher morava de aluguel
Cachorro e fezes, na casa onde a mulher morava de aluguel

Dois cachorros foram deixados sozinhos em uma casa alugada no Jardim Leporace 2, em Franca, após a saída da inquilina na quinta-feira da semana passada, 15. O caso preocupa o proprietário do imóvel e moradores da vizinhança, que relatam mau cheiro na residência e tentam garantir alimento aos animais.

Segundo o proprietário, a mulher deixou o imóvel, mas os dois cães permaneceram no local. Ela também teria levado a chave da casa, dificultando o acesso à residência. O homem afirma que não tem informações sobre o paradeiro da antiga inquilina.

Diante da situação, vizinhos passaram a alimentar os animais para evitar que fiquem sem comida. A permanência dos cachorros no imóvel, no entanto, continua causando preocupação, principalmente por causa do cheiro forte relatado nas proximidades.

Proprietário registra boletim de ocorrência

O proprietário informou que registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 22, e espera que a antiga inquilina entre em contato para que a situação seja resolvida.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da mulher nem sobre as providências que serão adotadas em relação aos animais.

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