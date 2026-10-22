Avisos meteorológicos e alertas da Defesa Civil são ferramentas complementares na prevenção de desastres e na proteção da população. Enquanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informa sobre a possibilidade de fenômenos climáticos severos, a Defesa Civil avalia os riscos em cada localidade e orienta os moradores sobre as medidas necessárias para evitar acidentes.

Entender a diferença entre os dois instrumentos ajuda a população a interpretar as informações divulgadas pelos órgãos oficiais e a agir preventivamente diante de situações de perigo.

Como funcionam os avisos meteorológicos?

O Inmet monitora as condições do tempo e emite avisos quando identifica a possibilidade de fenômenos como chuvas intensas, tempestades, vendavais, baixa umidade do ar e ondas de calor. As informações indicam as áreas que podem ser atingidas e a severidade prevista para cada situação.