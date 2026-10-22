Avisos meteorológicos e alertas da Defesa Civil são ferramentas complementares na prevenção de desastres e na proteção da população. Enquanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informa sobre a possibilidade de fenômenos climáticos severos, a Defesa Civil avalia os riscos em cada localidade e orienta os moradores sobre as medidas necessárias para evitar acidentes.
Entender a diferença entre os dois instrumentos ajuda a população a interpretar as informações divulgadas pelos órgãos oficiais e a agir preventivamente diante de situações de perigo.
Como funcionam os avisos meteorológicos?
O Inmet monitora as condições do tempo e emite avisos quando identifica a possibilidade de fenômenos como chuvas intensas, tempestades, vendavais, baixa umidade do ar e ondas de calor. As informações indicam as áreas que podem ser atingidas e a severidade prevista para cada situação.
Os avisos podem ser divulgados com até cinco dias de antecedência e são atualizados diariamente. A classificação é dividida em três níveis, identificados por cores: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.
As informações ajudam a população, os gestores públicos e os órgãos responsáveis pela prevenção e resposta a desastres a se prepararem para possíveis ocorrências. Os avisos podem ser consultados no portal oficial do Inmet.
Qual é a função dos alertas da Defesa Civil?
Diferentemente dos avisos meteorológicos, os alertas da Defesa Civil são emitidos com base na avaliação dos riscos específicos de cada região. Para isso, os órgãos consideram as previsões do Inmet, informações de outras instituições e fatores locais, como as condições dos rios e das encostas, a existência de áreas suscetíveis a desastres e a vulnerabilidade das comunidades.
Com base nessa análise, a Defesa Civil comunica os riscos identificados e orienta os moradores sobre como agir para se proteger.
Na prática, um aviso de chuva intensa indica a possibilidade de precipitações fortes em determinada região. A Defesa Civil avalia se as condições locais favorecem ocorrências como inundações e deslizamentos e, quando necessário, emite alertas com recomendações específicas.
Assim, os dois instrumentos se complementam: o aviso meteorológico antecipa a possibilidade de condições climáticas adversas, enquanto o alerta da Defesa Civil considera os riscos locais e orienta as medidas de proteção.
Como receber alertas no celular?
Em situações de risco iminente de desastre, a população pode receber o Defesa Civil Alerta, sistema que envia mensagens diretamente aos celulares por meio da tecnologia Cell Broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.
Ao receber uma mensagem, a recomendação é ler o conteúdo com atenção e seguir as instruções indicadas para a localidade.
Os moradores também podem receber informações preventivas da Defesa Civil enviando o CEP por SMS para o número 40199. O órgão disponibiliza ainda atendimento pelo WhatsApp, no número (61) 2034-4611.
Acompanhar os avisos meteorológicos do Inmet e os alertas da Defesa Civil ajuda a população a se preparar para situações de risco, tomar decisões com antecedência e contribuir para a redução de danos e a preservação de vidas.
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