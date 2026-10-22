O motorista do ônibus que atropelou e matou Valter Soares da Silva, de 69 anos, em Ribeirão Corrente, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. João Antonio de Sousa, de 47 anos, afirma que não sabia da situação e atribui o problema a um suposto erro no sistema do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

O acidente aconteceu na manhã da última segunda-feira, 19, na rua Farid Salomão, no bairro Monte Alegre. Segundo o registro policial, Valter caminhava pela via quando foi atingido pelo ônibus conduzido por João, que trafegava pela rua Joaquim Policarpo da Silva.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do município e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia técnica esteve no local.

Motorista alega erro do Detran