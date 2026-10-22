22 de outubro de 2026
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PÓS-TEMPORAL

Patrocínio Paulista divulga canais após fortes chuvas e granizo

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Granizo caiu em diversos pontos da cidade
Granizo caiu em diversos pontos da cidade

A tempestade de granizo que atingiu Patrocínio Paulista nesta quinta-feira, 22, levou a Prefeitura a divulgar canais de atendimento para receber informações sobre estragos provocados pelas fortes chuvas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do temporal e o acúmulo de pedras de gelo em diferentes pontos do município. As imagens impressionam e evidenciam a força da chuva que atingiu a cidade.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura informou que disponibilizou dois telefones para que a população comunique ocorrências como quedas de árvores e presença de destroços em locais atingidos pelas chuvas.

Os contatos são o Controle de Resíduos, pelo telefone (16) 99751-3691, e o Departamento de Agricultura, pelo número (16) 99718-6784.

A administração municipal também orienta os moradores a evitar áreas de risco, árvores, fios elétricos caídos e estruturas danificadas. Durante os temporais, a recomendação é procurar locais seguros e resistentes.

A Prefeitura pediu ainda a colaboração da população para informar situações que possam oferecer riscos e exigir atendimento das equipes municipais.

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