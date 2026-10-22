A tempestade de granizo que atingiu Patrocínio Paulista nesta quinta-feira, 22, levou a Prefeitura a divulgar canais de atendimento para receber informações sobre estragos provocados pelas fortes chuvas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do temporal e o acúmulo de pedras de gelo em diferentes pontos do município. As imagens impressionam e evidenciam a força da chuva que atingiu a cidade.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura informou que disponibilizou dois telefones para que a população comunique ocorrências como quedas de árvores e presença de destroços em locais atingidos pelas chuvas.
Os contatos são o Controle de Resíduos, pelo telefone (16) 99751-3691, e o Departamento de Agricultura, pelo número (16) 99718-6784.
A administração municipal também orienta os moradores a evitar áreas de risco, árvores, fios elétricos caídos e estruturas danificadas. Durante os temporais, a recomendação é procurar locais seguros e resistentes.
A Prefeitura pediu ainda a colaboração da população para informar situações que possam oferecer riscos e exigir atendimento das equipes municipais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.