A tempestade de granizo que atingiu Patrocínio Paulista nesta quinta-feira, 22, levou a Prefeitura a divulgar canais de atendimento para receber informações sobre estragos provocados pelas fortes chuvas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do temporal e o acúmulo de pedras de gelo em diferentes pontos do município. As imagens impressionam e evidenciam a força da chuva que atingiu a cidade.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura informou que disponibilizou dois telefones para que a população comunique ocorrências como quedas de árvores e presença de destroços em locais atingidos pelas chuvas.