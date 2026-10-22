O Internacional Esporte Clube é o campeão do Campeonato Varzeano de Veteranos-40 de 2026 de Franca. O time da Estação venceu o Realidade Aeroporto por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, 21, no Estádio "José Lancha Filho", o "Lanchão", levantando a taça da competição amadora da cidade.

O Realidade abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com Da Silva, em chute da entrada da área. O Inter respondeu ainda na etapa inicial com dois gols de Diogo Garcia. Aos 43 minutos, o atacante empatou após cruzamento da direita, finalizando de dentro da área, e aos 49 minutos, já nos acréscimos, virou o jogo ao aproveitar bola alçada na área e tocar de virada para o fundo do gol.

No segundo tempo, a partida ganhou em emoção. Comandado por Caetano Bego, o time da Estação explorou bem os contra-ataques. O Realidade Aeroporto tentou a reação e rondou a área do Inter, mas praticamente não ameaçou o goleiro Luis Prata.