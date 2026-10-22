O Internacional Esporte Clube é o campeão do Campeonato Varzeano de Veteranos-40 de 2026 de Franca. O time da Estação venceu o Realidade Aeroporto por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, 21, no Estádio "José Lancha Filho", o "Lanchão", levantando a taça da competição amadora da cidade.
O Realidade abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com Da Silva, em chute da entrada da área. O Inter respondeu ainda na etapa inicial com dois gols de Diogo Garcia. Aos 43 minutos, o atacante empatou após cruzamento da direita, finalizando de dentro da área, e aos 49 minutos, já nos acréscimos, virou o jogo ao aproveitar bola alçada na área e tocar de virada para o fundo do gol.
No segundo tempo, a partida ganhou em emoção. Comandado por Caetano Bego, o time da Estação explorou bem os contra-ataques. O Realidade Aeroporto tentou a reação e rondou a área do Inter, mas praticamente não ameaçou o goleiro Luis Prata.
Aos 16 minutos, o meia Adaga anotou o terceiro gol do Inter, aproveitando rebote do goleiro. O placar foi fechado aos 31 minutos, após boa jogada de Zé Vitor e João Paulo pela direita. João Paulo cruzou, Diogo dominou e escorou para Jhonatan marcar, sem chances para o goleiro Lê.
Cria do próprio Inter e já campeão pelo clube na categoria livre, Diogo Garcia comemorou o título nos Veteranos. "A gente chegar aos 40 anos podendo vestir essa camisa e ainda ser campeão, fazendo gols, é muito surreal. É muita emoção, porque eu vivi dentro do Inter desde os meus 10 anos. Então, pra mim, tem um sabor especial", disse.
O presidente do Inter, Fernando Borini, destacou que o time deste ano foi formado, praticamente, por ex-jogadores da própria agremiação e relembrou a tradição do clube. "Eu volto ao passado, de tudo que vivi, eu joguei aqui. A maioria desses jogadores jogou no clube. São 105 anos deste clube com vários títulos pela cidade", afirmou.
O artilheiro do campeonato foi Welintinho, do Realidade Aeroporto, com 7 gols. A competição contou com a participação de 15 equipes: Casa do Fiat, Clube Atlético Alvorada, EC Francano, Grêmio São José, Vila Tião, Internacional EC, Atlético Zona Norte, Realidade Aeroporto, Éden Franca FC, XII de Outubro, Palmeiras FC, Clube Liverpool, Miramontes FC, Manifesto FC e El Shaday.
O Campeonato de Veteranos acima de 40 anos é promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Franca. Os diretores da Secretaria de Esportes, Beto Saad e Aldo Rocha, acompanharam a final e participaram da cerimônia de premiação.
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